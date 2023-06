Sokan ismerik, a „Jázminbokor kihajlik az utcára”, kezdetű dalt, amely azonnal eszembe jutott, amikor Egerszeg egyik kertjében megpillantottam a gyönyörű, fehér virágoktól roskadó jázmin cserjét. Azonnal készítettem is képsorozatot róla. Utána nézve, kiderült, hogy a júniusban virágzó jázmin virágszirmait már az ókorban is használták krémekhez, fürdővízhez és más illatszerek elkészítéséhez. A rómaiak, a görögök és az egyiptomiak is termesztették virágáért, s ma is igen keresett növény az illatszerpiacon. A nagyjából öt méter magasságig növő cserje, megfelelő támasztékkal akár tíz méterig is felkúszhat, s édes illatával elárasztja a környezetét…