Helyi fejlesztések támogatására benyújtott pályázat keretében többfunkciós játszóteret alakított ki az önkormányzat. A gyerekek örömére minkét játszótéren elhelyeztek egy-egy játszóvárat, kettős hintát, homokozót, illetve két- és egyszemélyes rugós játékokat.

Horváth László polgármester elöljáróban elmondta, hogy a városrészekben élők részéről felmerült az igény arra, hogy játszótér épüljön, hiszen egyik helyen sem rendelkeztek ilyen létesítménnyel.

-Nagy örömünkre a településrészekben szép számban születtek gyermekek, akik szívesen töltenék az időt ilyen közösségi helyen, és mikor lehetőségünk nyílt arra, hogy a vidékfejlesztési programban erre a célja pályázzunk, ezt kihasználtuk. Mintegy 15 millió forintot nyertünk el, amit kiegészítettünk közel 800 ezer forint önerővel. Ez az összeg arra volt elég, hogy három településrészben játszóteret építsünk, a mumori és a lentikápolnai mellett létesült a bárszentmihályfai városrészben is, ezt már korábban átadtuk a helyi közösségnek.

Lentikápolnán a gyerekek ki is próbálták a játékokat

Fotó: Korosa Titanilla

Lentikápolnán Vatali Ferenc, a városrész önkormányzati képviselője is köszöntötte a megjelent gyerekeket és szülőket és megerősítette a polgármester szavait, miszerint valóban emelkedett náluk a gyermekek száma, több mint 60-an, akik kisiskolások, vagy náluk fiatalabbak.

Mumorban és Lentikápolnán is a kultúrház udvarán, önkormányzati területen kapott helyet a játszótér közel 200 négyzetméteren, mindkét helyszínen végeznek még tereprendezési munkákat.

Horváth László hozzátette, hogy a városrészekben is olyan körülményeket, lehetőségeket szeretnének biztosítani az ott élőknek, mint Lenti központi részein. Ezzel a fejlesztéssel azt tűzték ki célul, hogy mindenki számára elérhető olyan többfunkciós játszótereket alakítsanak ki, ami ezidáig nem volt. A beruházás élhetőbbé, vonzóbbá teheti a városrészeket, ezáltal emelkedik az életszínvonal, a népesség helyben tartásának lehetősége, egyben szórakozási lehetőséget is ad a gyerekeknek, ahol biztonságos körülmények között, az autós forgalomtól elzárva játszhatnak, illetve egy találkozóhelye is lehet a családoknak.

-Szeretnénk folytatni ezt a beruházási sorozatot és a lentiszombathelyi és máhomfai városrészekben is elvégezni hasonló fejlesztést, ahogy erre forrást találunk - tette hozzá a polgármester.