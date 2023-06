Balaicz Zoltán polgármester bevezetőjében kiemelte, az élménypark a város, sőt az ország határain túlról is vonzza az érdeklődőket, a turisták kedvelt célpontjává vált egy év alatt. Mint utalt rá, további attrakciók is fogadják majd a látogatókat, hiszen hamarosan befejeződik a búslakpusztai sportlőtér felújítása, bővítése, és elkezdődhet a tévétorony környezetének a rendezése. Az első szezon tapasztalatai is azt igazolták, hogy önálló létesítményként, önálló vezetéssel, teljesen új marketingstratégiával kell működtetni az élményparkot, tette hozzá.

A létesítmény ügyvezetője, Tüske Adrián az időjárás kihívásait is megemlítette a programok kapcsán, amelyekből bőséges kínálatot állítottak össze a következő hetekre. Készülve jó és rossz időre. Például július legelején tartják meg a kánikulai hétvégét, amikor azt érdeklődőket különböző vizes játékok várják kiegészítve a park elemeit. Hűvösebb idő esetén alternatív szórakoztatást, kézműves foglalkozásokat, interaktív játékokat kínálnak a gyerekeknek. Emellett különböző sportágakkal is lehet majd ismerkedni, mert akkor rendezik a Restart fesztivált is, amelynek egyik helyszíne lesz az élménypark. Augusztus végéig további három játszóparki hétvégével várják az aprókat és a nagyokat.

Végezetül: a programokról, az esetleges változásokról, a nyitva tartásról elindulás előtt célszerű az élménypark internetes oldalain tájékozódni, mert előfordulnak zártkörű rendezvények, amikor nem fogadják a közönséget.