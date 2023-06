A napokban tartották az Országos Erdészeti Egyesület által meghirdetett, „Az év erdésze” verseny idei országos döntőjét, a verseny házigazdája a Bakonyerdő Zrt. volt. Az országos döntőben két nap alatt 15 versenyszámban 19 versenyző mérte össze tudását és vetélkedett elméleti és terepi versenyszámokban. A versenyre az erdőgazdálkodásban aktívan dolgozó, felsőfokú erdészeti képesítéssel nem rendelkező, középfokú végzettségű erdész szakemberek, erdésztechnikusok jelentkezhettek.

Kilenc éve a Zalaerdő Zrt. Lenti Erdészetének munkatársa a Lovásziban született Jánosi Kristóf, aki 30 esztendősen, beosztott erdészként ért fel a szakma csúcsára. Ennek kapcsán beszélgettünk vele.

-A zalai válogatón való eredményes szereplés után nem volt magammal szemben elvárásom, de azért igyekeztem bizonyítani, hiszen kinevezés előtt álló beosztott erdész vagyok, és a jövő hónapban kapok saját területet és leszek kerületvezető erdész – tudtuk meg. - A zalai válogatóra egy hónapon át készültem, mikor azt megnyertem, újabb egy hónap intenzív tanulás következett, naponta gyakoroltam a feladatokat. Előzetesen azt a célt fogalmaztam meg az országos versennyel kapcsolatban, hogy kerüljek be az első 10-be. A verseny menetébe hamar belerázódtam, bár voltak olyan feladatok, amiket az erdészmérnökök végeznek, ezektől tartottam, de mindegyiken sikerült olyan pontszámot elérnem, ami bizakodásra adott okot a folytatáshoz. Az első nap végén 8 ponttal voltam lemaradva az első helyen álló versenyző mögött, és innen már szerettem volna nyerni. Így is fogtam hozzá a második nap feladataihoz, melyek nagyon nehezek voltak, ez okozott is számomra feszültséget, de aztán sikerült annyi pontszámot szereznem, hogy bebiztosítsam az első helyet.

Jánosi Kristóf volt az egyetlen beosztott erdész a versenyen, a többi erdőgazdaságtól kerületvezető erdészek mérették meg magukat. Mint mondta: hatalmas eredmény ez számára és nagy élményt is jelentett az országos verseny.

Arról is beszélt, hogy már általános iskolás korában megfogalmazódott benne, hogy erdész lesz, egyik osztálytársa édesapja inspirálta ebben, általa ismerte meg ezt a szakmát, illetve szimpatikus volt számára gyerekként a zöld ruhában, kalapban megjelenő erdész, aki egyfajta lazaságot is sugárzott. Benyomásai alapján aztán az általános iskolából ebbe az irányba indult el. És bár voltak nehézségek útközben, de kitartott a gyerekkori álom mellett.

Hangsúlyozta, hogy a jó szerepléshez hozzájárult a kollégák segítsége és felesége, családja támogatása is.