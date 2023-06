Ebből az alkalomból a Zaol-podcast adásában elmondta: a hivatása belülről fakadt, hiszen őt is Isten hívta e szolgálatra, ugyanakkor döntése egy folyamat eredménye. Az érettségi előtt határozta el magát, lemondva a korábban tervezett tanári, illetve orvosi hivatásról. Utóbbival kapcsolatban Tál Zoltán megjegyezte: Isten jelenléte mindig gyógyít, vagyis a szolgálata hajdani szándékától nem esik messze.

– Számos paptestvérrel együtt én is gyakran megtapasztalom, hogy a betegek kenetének kiszolgáltatása után nagyon sokan megerősödtek testben és lélekben, sőt: teljes gyógyulásra is bőséggel akad példa – folytatta a 25 éve felszentelt Zoltán atya, aki a műsorban arról is beszélt, „a mi életünk nem reménytelen elmúlás”, éppen ezért fontos, hogy az Istentől kapott időt felelősséggel használjuk fel s éljünk tartalmasan, az Úr felé haladva.