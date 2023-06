Nem volt kockázat-mentes az éppen formálódó állampárt számára, hogy az SZDP annektálásával egy időben, 1948 május-júniusra bevállalta az iskolák államosításának levezénylését is. De számukra tak-tikailag ez volt a legkedvezőbb időszak, hiszen éppen véget ért a tanév, a mezőgazdaságban a legderekasabb munka, az aratás következett, így éppen el lehetett kerülni egy jelentősebb tár-sadalmi ellenmozgást.

A kommunisták minden lehetséges propagandaeszközt bevetettek a közigazgatási appa-rátustól kezdve a tanítók és szülők megdolgozásán át a sajtóig bezárólag annak érdekében, hogy a lehető legzökkenőmentesebben történjen meg a fenntartó váltás. Először mindkét fél aláírásgyűjtésbe kezdett, bizonyítván, hogy kinek nagyobb a tábora. A művelet kapcsán vilá-gossá válhatott az élesebb szeműeknek, hogy az MKP, illetve nem sokkal később már az MDP miért tartotta fenn a „koalíció” látszatát, miért tartotta életben a társutas pártokat, ponto-sabban azok maradványait: őket is bevonták a folyamat társadalmiasításába, így próbálván legitimitást, egyfajta össztársadalmi akaratot megjeleníteni például az iskolaállamosítás front-ján. A házi agitáció során feladatot kapott az összes épkézláb, valamire is használható tömeg-szervezet, ami csak létezett egy faluban. A másik oldal sem hagyta magát, szerzetesek járták a vidéket házról-házra és kitartásra, az államosítást kérő ívek aláírásának megtagadására buzdí-tották a híveket.

Az államosító bizottság számára a nemesnépi iskoláról készített alap- és vázrajz

A valódi ellenzéktől már megtisztított vármegyei törvényhatósági bizottság és a városi képviselő-testületek egyhangúlag, „nagy lelkesedéssel” foglaltak állást az iskolák államosítása mellett. A megye két városában kevés egyházi iskola működött, emiatt inkább a falvakban bontakozott ki ellenállás. Tornyiszentmiklóson például, ahol a képviselő-testület egyöntetűen megszavazta ugyan az államosítást, de a tényleges aláírás közben a négy-öt parasztpárti és kisgazda tag „kisompolygott” a teremből. Ugyanebben a faluban a pap az ellenagitálása mel-lett a „demokrácia ellenességét” a jelentés szerint azzal is alátámasztotta, miszerint: „Rákosi elvtárs keresztfiát is csak nagy nehezen akarta megkeresztelni.” Zalaszentmihályfán az FKGP helyi elnöke és egy másik vezetője, valamint a községi bíró határozott fellépésének következ-tében a képviselő-testület nem foglalt állást az államosítás mellett. De határozottságot igyeke-zett mutatni a körzeti MDP titkár is: „A szükséges intézkedéseket megtettem a bíró leváltása tekintetében” – írta havi jelentésében. Pusztamagyaródon szintén megtagadta az ív aláírását a helyi bíró – azonnal leváltották. A helyi sajtóban a nyílt fenyegetések mellett azt is megma-gyarázták, hogy ez tulajdonképpen jó az egyháznak is, hiszen nem kell a továbbiakban az iskolafenntartás nyűgével foglalkoznia, hanem teljes erővel végezheti spirituális feladatait, a lelki gondozást. A legkényesebb helyzetbe, az üllő és a kalapács közé a tanítók kerültek, aki-ket munkáltatójuk, az egyház is erősen igyekezett fogni, de a leendő új fenntartó is presszio-nálta őket egyszer a korbácsot mutogatva, másszor a mézesmadzagot húzva el előttük.

Az államosított gelsei iskola alaprajza

Pókaszepetk községben a helyi tanítók feladták a leckét a falu kommunista párttitkárá-nak. Még májusban egy államosítással kapcsolatos gyűlés után mind a három felekezeti isko-lai tanító jelentkezett az MKP-ba, akikről tudták, hogy nyilasok voltak, egyikőjük a község katonai parancsnoka volt a háború végén, ráadásul korábbi próbálkozási helyükről, az SZDP-ből is kizárták őket. Mindezen „terheltségek” ellenére a titkár közölte velük, nem zárkóznak el a felvételük elől, de először bizonyítaniuk kell. Az államosítás melletti kiállás esetén tiszta lapot ígértek nekik. Tilajban a helyi MDP titkár került a rossz oldalra, ugyanis az iskolák ál-lamosítása ellen szólalt fel, ami a körzeti titkár fülébe jutott, aki azonnal ki is zárta őt a párt-ból.

Az államosítás időszakához köthetően, főként következményeiben, a legsúlyosabb eset Alsóbagod községben történt. 1948 májusában az egyik esti litánia után, az államosítás beje-lentésének hírére azonnal mozgolódás indult a faluban, sokan a párttitkár háza elé vonultak, ahol az irodája is volt. A falusiak és a titkár között szóváltás alakult ki, de verekedésre, pláne más súlyosabb atrocitásra nem került sor. Még aznap este az ÁVO hat embert bevitt Zalaeger-szegre, ahol nagyon megverték őket. A „zalai pócspetri”-ként tálalt alsóbagodi ügyet a Győri Népbíróság tárgyalta Zalaegerszegen, 1948 szeptemberében. Ekkor több mint fél tucat embert ítéltek el, a legsúlyosabb büntetést, öt évet, a plébános kapta.

Az 1948. június 9-én, Rezi községben megtartott MDP pártnapon szintén az esti litánia után száznál is többen vonultak a párthelyiség elé, sőt az épületbe is benyomultak és követel-ték az iskolák államosításának visszavonását. „Ekkor ért be a járőrszolgálatot teljesítő két rendőr a helyiségbe. Gerencsér a járőr fegyverét megragadta, hogy tőle elvegye. A rendőr azonban a földre terítette az illetőt. Majd a verekedő tömeget a rendőrök feloszlatták.” A másnap, Zalaváron tartott államosítással kapcsolatos értekezletre 150 helybeli asszony ment el és gyakorlatilag ellehetetlenítették azt. Az említetteken kívül még több faluban voltak külön-böző szintű tiltakozások, aláírás megtagadások, spontán felvonulások, vagy éppen szervezett gyűlések.

A hatalom számára tökéletesen kapóra jött a június 3-án Pócspetriben történt szerencsét-lenség, amire egy koncepciós pert építettek, amit a kommunista propaganda maximálisan ki-használt, elrettentő légkört teremtve az iskolák államosítása körül. Az országgyűlés, majdnem

napra pontosan 75 évvel ezelőtt, 1948. június 16-án alkotta meg „a nem állami iskolák fenn-tartásának az állam által való átvétele” kezdetű 1948: XXXIII. tc-et. Erre az időre az emberek elfáradtak, amit a terrorisztikus légkör csak tetézett, ráadásul közelgett az aratás, ami a pa-rasztember számára mindennél fontosabb volt.

Véghatározat a liszói volt róm. kat. iskola ingatlanjainak államosításáról

Zala vármegye – amely akkoriban magában foglalta a Balaton-felvidéket is – mintegy 407 elemi és népiskolája közül, külön számolva a csak alsó tagozatos fiókiskolákat is, 337-et államosítottak, melyek közül 249 a római katolikus egyház, 9 a református egyház és 10 az evangélikus egyház fenntartásában működött, míg 67 iskolát a községek, kettőt pedig a MA-ORT tartott fenn. Középfokon a zalaegerszegi és nagykanizsai intézmények mellett a keszthe-lyi premontrei gimnázium került állami fenntartásba. 1948. szeptember elején Zala megyében 45 722 tanuló kezdte meg tanulmányait, a beiratkozásnál különösebb ellenállásra már nem került sor. Az iskolák ingatlanjait két évvel később, 1950-ben vették állami tulajdonba.