Az akció nem előzmények nélküli, hiszen Fecskefigyelő néven 2010 óta várta természetbarátok csatlakozását. A közreműködőknek köszönthetően 13 évet felölelő adatbázis segíti immár a fecskék védelmét, ám az eltelt idő után éppen itt az ideje egy frissítésnek. A TermészetLesen program többi adatbázisához hasonlóan a Fecskeles célja a lakosság bevonása a környezetünkben élő madarak megfigyelésébe, a védelmüket is segítő „közösségi tudomány” (citizen science) jellegű adatgyűjtésbe.

Hasonlóan a többi adatgyűjtő (Téli madárles, Gólyales, Tavaszi természetles) akcióhoz, a Fecskeles elérhető internet böngészővel és a Turdus mobiltelefonos applikáción keresztül is, így aki részt vett a korábbi akciók bármelyikében, az ott használt bejelentkezési adatokkal tudja böngészni a közelében lévő fecskefészkek adatait, vagy új fészket/fészekadatot feltölteni - írja az MME.

A megújult adatbázisban természetesen a korábbi fészkelőhelyek (4252) és számlálások (4886) adatai is elérhetőek, sok ezer fotót lehet böngészni, és a remények szerint sok-sok ezer új adat kerül be a következő évek során. Az adatbázisok használatát megkönnyítendő, a használatot bemutató videós segédlettel is készült az MME, amely mind az online internet böngészővel használható adatbázis, mind pedig a Turdusban elérhető felület használatát bemutatja lépésről lépésre.

A Fecskeles mellett az MME jelenleg is gyűjti az adatokat a tavaszi, kora nyári időszakban megfigyelhető állatokra kialakított adatgyűjtés, a Tavaszi természetles keretében, továbbá a lakosság kedvenc madarait, a gólyákat is leltárba vevő felületen, a Gólyalesen. A tervek között szerepel még az autók által elütött, illetve áramütés, ablaknak ütközés következtében vagy egyéb ok miatt elpusztult állatok bejelentését is lehetővé tevő applikáció létrehozása is.