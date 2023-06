A verseny ez alkalommal is nemzetközi volt, hisz hat szlovén pecás is nevezett, összesen 27 nevező vágott neki reggel a horgászatnak. A szervezők tájékoztatása szerint, ahogy ez a helyi horgászversenyeken általában lenni szokott – nem igazán haraptak a halak, a tavon jelenleg magas a vízállás, a halak behúzódtak az erdős részre a horgászok bánatára. De így is sikerült összesen 38,65 kilogramm halat kifogniuk a versenyzőknek. A megmérettetést ezúttal Király Győző nyerte 4,65 kg-os fogással, második lett Zsupanecz Róbert alig lemaradva 4,595 kg-al, a harmadik helyen pedig Csiszár László végzett, ő összesen 4,3 kg halat fogott ki. A legnagyobb hal, egy 1,8 kg-os ponty Pál Gyula horgán akadt fenn.

Azt is megtudtuk a szervezőktől, hogy a tervek szerint a következő egyéni horgászversenyre már a gyerekeket is várják, számukra külön kategóriát indítanak. A horgászegyesület csapatversenyt is tart, szeptemberben rendezik majd meg a hagyományos Kardos Tibor Emlékversenyt.