Már a főszezoni árak érvényesek Keszthelyen

Már az idegenforgalmi szezonban érvényes árakat kell fizetni a parkolásért Keszthelyen. Szeptem-ber 30-ig minden nap 8 és 18 óra között a kiemelt díjövezetekben 400, a piros zónában 320, a sár-gában pedig 240 forintba kerül egy óra. Fizetni összesen 64 automatánál lehet. A VÜZ Kft. az el-múlt években azt tapasztalta, folyamatosan csökkent a bliccelők száma, így az ellenőrök a korábbi-aknál kevesebb pótdíjas csekket hagynak a szélvédőkön. Egyre többen telefon segítségével fizet-nek, illetve a Balaton-parton már kártyával is ki lehet egyenlíteni a parkolási díjat. A helybéliek kö-zül egyre többen használják a Hello Keszthely-applikációt, amely főként a belvárosban egyórás díjmentességet biztosít az állandó lakcímmel rendelkezőknek, adott tájékoztatást a város önkor-mányzata. Az eddig érvényben levő bérletrendszer bonyolult volt, a tapasztalatok azt mutatták, hogy több bérlettípusra egyáltalán nincs vásárlási igény, közölte a VÜZ Kft.

A gyöngyösneccel ismerkedtek meg a népművészek Nagykanizsán

A Thúry György Múzeum a Zala Megyei Népművészeti Egyesülettel karöltve szakmai napot rende-zett a Fő utcai intézményben. A „Minél cifrább, annál szebb” című időszaki kiállítás apropóján ta-lálkoztak a szakemberek. Devecz Zsuzsa, az egyesület elnöke elmondta: második alkalommal hir-dették meg A hagyományból divatot elnevelésű pályázatukat, melynek célja, hogy a történelmi Zala vármegye népművészeti kultúráját összegyűjtsék és újragondolva akár öltözékek készüljenek a mo-tívumkincsekből. A szakmai programjukban ezúttal a gyöngyösnecc kiállítás megtekintése szere-pelt. A tárlat kurátorával, Gyanó Szilviával évek óta kitűnő kapcsolatot ápolnak, ezért elérkezettnek látták az időt arra, hogy jobban megismerkedjenek ezzel a fajta irányzattal. A szakmai program rendkívül hasznos volt, hiszen a népművészek együtt sokat tanulhattak. Sőt találkozhattak olyan zalakomári asszonyokkal, aki az apró technikai fogásokat is részletesen megmutatták.

Víztorony épül Zalaegerszegen a Páterdombon

Évtizedek óta fennálló problémákra jelent megoldást az a hamarosan induló projekt, melynek ered-ményeként Zalaegerszegen, a Páterdombon élő polgárok lakásaiban is megfelelő lesz a víznyomás, és ami a legfontosabb, egészséges és biztonságos ivóvíz áll rendelkezésre a városrészben. Erről a Zalavíz Zrt. adott ki közleményt. A beruházás keretében víztorony épül, számos régi, elavult ivó-vízvezetéket cserélnek újra, majd az érintett utakat aszfaltozzák. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021 szeptemberében KEHOP felhívásra nyújtott be pályázatot és nyert 28 munká-ra támogatást. Ezek egyike a páterdombi nyomásövezet kialakítása. A támogatás 70 százalékos, az önerő 30 százalék. A beruházás keretében a szükséges nyomás biztosításához – a terület magas pontján, a Báthory István Technikum szomszédságában, önkormányzati területen, egy acélszerkeze-tű víztorony épül. Az előkészítő munkát a napokban kezdik meg a szakemberek és őszre be is feje-zik a beruházást.

Számos beruházást valósított meg a Ferzol-Metál Kft. Nagykanizsán

Számos kapacitásbővítő fejlesztést valósított meg a nagykanizsai Ferzol-Metál Kft. abból a 100 és fél millió forintos pályázatból, illetve a közel hasonló mértékű önerőből, amit a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz biztosított a kanizsai cég számára. A napokban a megvalósult technológiai fejlesztéseket mutatták be a vállalkozás telephelyén. Mint azt Simon-Biró Zsuzsanna tulajdonos ügyvezető elmondta: a Kanizsán működő üzem 2020-ban került a tulajdonukba és Fer-zol-Metál Kft. néven folytatta tovább fémipari termelő tevékenységét. Akkor 103 fős létszámmal és 4.3 millió eurós árbevétellel működött a cég, ami mostanra 10 millió eurós bevételt és közel 150 dolgozót jelent. A pályázati támogatásból megvalósuló fejlesztésekről Csapó Zoltán gyárigazgató számolt be, aki elmondta: modern CNC gépek beszerzése valósult meg, emellett, informatikai fej-lesztések, egy kis méretű liftraktár, valamint egy mini napelem-rendszer került kialakításra.

Jubileumot ünnepelt Zalaegerszegen a Hydrocomp

A nagy, esetenként multinacionális cégek világában értéket jelent a helyben és évtizedek óta meg-bízhatóan dolgozó vállalkozás, amely hosszú évekre jelent garanciát az elvégzett munkájára. Ezt V. Németh Zsolt, a víziközmű-ágazatért felelős államtitkár fogalmazta meg a Hydrocomp Mélyépítő Kft. megalakulásának 30. évfordulójára az Arany Bárány Szállodában tartott rendezvényen. Az ál-lamtitkár szólt a víziközművek országos helyzetéről is. Mint mondta, az elmúlt évtizedek sikertör-ténetnek tekinthetők, hiszen a háztartások 95 százaléka vezetékes ivóvízzel ellátottá vált, 83 száza-lékukból csatorna vezeti el a szennyvizet. A cégről szólva Dormán László ügyvezető elmondta, a közműépítés jelenti a fő profiljukat, emellett számos víztározó és tó létrehozásából vették ki részü-ket főleg Zalaegerszegen és térségében. Az elmúlt évtizedek alatt sikerült megfelelni a kihívások-nak, meghatározó, ismert középvállalkozásként különösen nagy részt vállaltak a csatornarendszerek kiépítésében Zalaegerszegen, valamint a vármegye további száz településén.