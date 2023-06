Most már Keszthelyen és Gyenesdiáson is szolgálják a gyerekeket

Újabb mentőmellényállványokat helyezett ki a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata a Balatonnál. Ezúttal a keszthelyi Városi, illetve a gyenesdiási Játékstrandon, továbbá Balatonlellén, a BL YachtClub kikötőjében. Ezeken 12 darab különböző méretű, gyermekeknek való mentőmellény található, amelyet bárki leakaszthat és használhat. Az oszlopokat könnyű észrevenni, mert egy hatalmas narancssárga mentőmellényt formálnak. Bagyó Sándor, a VMSZ elnöke arról beszélt, az állványokat nemcsak azért tervezték ilyen nagyra és élénk színűre, hogy könnyen megtalálják a szülők és a gyerekek, hanem azért is, mert egyfajta felkiáltójelnek szánják. Az első tárolókat tavaly nyáron helyezték ki, és számos pozitív visszajelzést kapott a VMSZ. Bagyó Sándor kijelentette: számos esetben a szülők mással vannak elfoglalva és hamis biztonságérzetük van, mert nem a nyílt vízen tartózkodnak. Szerinte azonban egy kisgyereknek már a kikötőbe érkezés pillanatától viselnie kellene a mellényt, mert „így semmilyen körülmények között sem merül el.

Kőkeresztet állíttatott a kanizsai német nemzetiségi önkormányzat

Közel két év munkájának megkoronázásaként avatták fel azt a kőkeresztet, melyet a kanizsai német nemzetiségi önkormányzat állíttatott a Csónakázó-tó bejáratánál. Lancsák József, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta: a város németajkú, német származású közösségének régi vágya volt, hogy őseiknek, elődeinek is legyen egy olyan emlékhelye, mely nemcsak katolikus, illetve keresztény vallásukat szimbolizálja, de az utódoknak is találkozási pontként szolgálhat. Az avatáson részt vett Balogh László polgármester, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki arról beszélt, hogy a magyarországi kisebbségek megmaradása sok tényezőtől függ, fontos a nemzetiségi oktatási és kulturális intézmények megléte, de ugyanennyire fontos a hit, ami szerepet játszik az életükben. Az elmúlt évek során a kormány támogatásával számos templom és út menti kereszt felújítására nyílt lehetőség, melynek eredményeként országszerte közel 400 keresztet állítottak a nemzetiségi önkormányzatok – mondta az államtitkár.

Sajtótájékoztatót tartottak a Nagykanizsát elkerülő út megépítésének felfüggesztéséről

A kormány az elmúlt egy évben újabb beruházások felfüggesztéséről döntött, a listát Vadai Ágnes országgyűlési képviselő kérte el az illetékes minisztériumtól. Ezek között szerepel a Nagykanizsa délkeleti elkerülő út előkészítése is - jelentette ki Horváth Jácint, az Éljen VárosuNK! Egyesület frakcióvezető-helyettese, aki Berta Krisztián képviselővel tartott sajtótájékoztatót a téma kapcsán. Horváth Jácint felidézte: 2015 júniusában ígérte meg Orbán Viktor miniszterelnök Nagykanizsának az utat a Modern Városok Program keretében. Az első kormányhatározat szerint 2018 tavaszára el kellett volna készülnie az útnak, aztán azt módosították, és 2018 tavaszára a terveknek kellett volna elkészülniük. Ehhez képest a tervezést csak 2021-ben indították el, és most az előkészítést hivatalosan is leállították, így az út, amely többszörös fideszes kampányígéret volt, a közeljövőben biztosan nem épül meg. Horváth Jácint hozzátette: szintén nincs hír több mint egy éve a Modern Városok Program többi el nem készült eleméről, az új uszodáról, a ferences kolostor és rendház felújításáról és az Erzsébet térre tervezett konferenciaközpontról.

„Közlekedik a család” vetélkedő volt Zalaegerszegen

Zalaegerszegen a hétvégén rendezték meg az Országos Rendőr-Főkapitányság által indított közlekedésbiztonsági programot, mely több helyszínen zajlott a városban. A „Közlekedik a család” nevet viselő akció vármegyei döntőjében az egyik autószalonban autós, az alsóerdei élmény- és kalandparkban kerékpáros ügyességi pályán próbálhatták ki tudásukat a családok, az elméleti ismeretekről pedig rendes, B-kategóriás tesztet tölthettek ki a résztvevők. A Magyar Autóklub telephelyén biztonsági öv szimulátor és elsősegély feladat várta a versenyzőket. Idén 18 család vállalkozott arra, hogy megméreti magát, s a vármegyei győzelem esetén az augusztusban rendezendő országos döntőbe is eljut. A főnyeremény a döntőben egy Skoda személygépkocsi lesz. A versenyfeladatok végeztével a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság székházában hirdettek eredményt. Ebben az évben Kovács Levente családja bizonyult a legjobbnak, második lett Hoffer Adrienn, harmadik Tánczos Krisztián családja.

Tudatos fogyasztásra nevelés: a Uzsonna Kommandó verseny díjkiosztója

A tudatos fogyasztásra nevelés korábbi hagyományait követve a Zsák-Len Manufaktúra Kft. és a Zöld TűzMadár Egyesület a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara partnerségével, a Zalaegerszegi ZSzC Báthory István Technikum pályaorientációs programjának keretén belül Uzsonna Kommandó néven idén is felhívást intézett a Zala vármegyei általános iskolák részére. A 119 nap alatt zajló programban 6 iskola tanulói vettek részt, 16 étel készült el, lezajlott 6 titkos kóstoló, beérkezett 3264 szavazat. A versenyben elért eredményeket elismerő díjakat a napokban a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Képzési Központjában adták át, a versenyzőket és segítőiket dr. Palányi Ildikó megbízott főigazgató köszöntötte, majd Tornyos Ágnes ötletgazda, a Zsák-Len Manufaktúra és a Zöld TűzMadár Egyesület elnöke értékelte a felhívásra jelentkezők munkáját. A program 3. helyezettje a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola 3 Séf 6 Angyal formációja, míg a második helyezett a Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola KisInas szakköre lett. Első helyezést a Teskándi Csukás István Általános Iskola Kajla Kalandor csapata ért el.