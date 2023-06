A Fő téren rendezték az Ünnepi Könyvhét szerzői estjét Keszthelyen

Idén is csatlakozott a keszthelyi városi könyvtár az Ünnepi Könyvhét eseményeihez. Az elmúlt napokban rendhagyó irodalomóra és kötetbemutató szerepelt a kínálatban, amikoris Keszthelyhez kötődő szerzőkkel találkozhatott a Fő téri publikum. Ákody Zsuzsa, dr. Cséby Géza, Csider Sándor, Fehér Béla, Hanthy Kinga, Kardos Gy. József és Lángi Péter mesélt életéről s mutatta be köteteit a gimnáziumhoz közel felállított sátor alatt, ahol az érdeklődők megismerkedhettek a Líra-Móra könyvesbolt könyvheti újdonságaival is. A szabadtéri programot társművészeti előadások színesítették. Ahogyan Kocsondiné Eisenkorb Görgyi, a Goldmark-központ igazgatóhelyettese elmondta, a 94. Ünnepi Könyvhéten úgy gondolták, kilépnek a bibliotéka falai közül, hogy még közelebb vigyék a kultúrát s annak számos ágát a nagyközönséghez. A könyvhét keszthelyi programjait Vetési Tamás Győzelem a felhők felett című regényének bemutatója zárta a könyvtárban.

Családi nap és flashmob a kutyasuliban Zalaegerszegen

Ötödik alkalommal rendezték meg a családi napot a kutyabarátoknak Zalaegerszegen, melynek keretében a terápiás kutyák gondozóival és az ebekkel ismerkedhettek közelebbről az érdeklődők. A rendezvény, melyet Balaicz Zoltán polgármester nyitott meg, helyet adott egy országos flashmobnak is. A Születés hete – három nap a szülésről, születésről elnevezésű háromnapos programsorozat zárásaként az egész országban már évek óta hagyományosan egyszerre emelik a magasba a gyerekeket a szüleik a „Körülöttük forog a világ – gyereket a magasba!” szlogen jegyében. Zalaegerszegen az akciót Bognárné Bengő Hajnalka, a Korán Érkeztem Közhasznú Egyesület vezetője, dúla, születéssegítő szakember koordinálta. A kutyabemutatókra érkezett kisgyermekes családok csatlakoztak a közös koreográfiához, azaz körtánchoz, amelynek zenei aláfestését a Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola tanárai és növendékei szolgáltatták. A Születés hete keretében az Életfa Műhelyben dúlákkal, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban Tutsek Annamária perinatális szaktanácsadóval, dr. Nyilas Pál szülész-nőgyógyász főorvossal és dr. Gutman Orsolya szülész szakorvossal beszélgethettek a várandós hölgyek és családtagjaik.

A kormány jelentős forrásokat von be a kanizsai innovációs, ipari park kialakításába

Latorcai Csaba területfejlesztési miniszterhelyettes, a miniszterelnökség parlamenti államtitkára tett látogatást Zalában, Zalaegerszegen és Nagykanizsán is tárgyalásokat folytatott a jövőbeli fejlesztésekről. A miniszterhelyettes Zalaegerszeget követően érkezett Nagykanizsára, ahol Balogh László polgármesterrel, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselővel, illetve dr. Polay Józseffel, a kanizsai kamara elnökével beszélt. Mint azt Latorcai Csaba elmondta: a kormány elkötelezett a 74-es út kétsávosítására Zalaegerszeg és Nagykanizsa között, hiszen a komplex fejlesztési elképzelések szerint a két várost és az agglomerációkat érdemes összekötni, hogy egységes gazdasági régióként folytatódjanak a fejlesztések. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő jelezte: rövidesen felfrissítik azt a fejlesztési csomagot, mely Nagykanizsa jövőjéről szól, s ennek mentén folytatják a tárgyalásokat a szaktárcával.

Tari Annamária pszichológus előadása Zalaegerszegen

Az online tér hatalma és a családi élet a XXI. században címmel tartott előadást a zalaegerszegi MCC képzési központ vendégeként Tari Annamária pszichológus a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központban. A téma aktualitását az adja, hogy az online világ térhódítása veszélyt hordoz magában a társas kapcsolatainkra és családi életünkre nézve. Tari Annamária első diplomáját gyógypedagógusként szerezte, a főiskola utolsó évében felvételizett az ELTE-re, pszichológia szakra. Eleinte nehezen kezelhető gyerekekkel foglalkozott egy fiúnevelő otthonban, aztán intézetből kikerült gyerekek utógondozásával folytatta, majd öt évig volt fiatalkorú bűnelkövetők hivatásos pártfogó-felügyelője Kőbányán. Ezután képezte át magát klinikai szakpszichológussá, a kórházi gyakorlat mellett folytatta szakmai képzését, megszerezte a pszichoterapeuta és pszichoanalitikus címet. Első könyve, mely a kamaszkor pszichológiájával foglalkozott, Intim szféra címmel 2003-ban jelent meg. 2007-ben látott napvilágot Sejtem című kötete, mely a daganatos betegségek pszichológiáját taglalja.

Június 17-én kinyitnak a zalaegerszegi fürdők, strandok

Az önkormányzat adó típusú bevételeinek gyarapodása és az energiaárak mérséklődése lehetővé teszi, hogy mégis nyitva tartson 2023 nyarán is a a városi fenntartásban működő AquaCity, a gébárti Tóstrand és a városi strand, mondta sajtótájékoztatóján Balaicz Zoltán polgármester. A vízi élménypark üzemeltetése tetemes energiaköltséggel jár, a városlakók és a turisták nyári szórakozási lehetőségeit ennek ellenére szeretné biztosítani a város és a létesítmények a vezetősége. Június 17-től vehetik birtokba a strandokat a látogatók, tájékoztatott Bánhegyi Péter, a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetője, hozzátéve, még aznap el is kezdődik az AquaCityben a háromfordulós strandröplabda-bajnokság, mely augusztus 19-ig tart. A további programok között retró napot, városismereti vetélkedőt, borsodi és családi napot és sok zenét találnak a fürdőzők július 15-től minden szombaton. A jótékonysági főzős családi napot augusztus 12-re tervezi az önkormányzat. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, ahogy 2016 óta mindig, idén is működteti a strandkönyvtárat, mondta a tájékoztatón Tóth Renáta igazgató.