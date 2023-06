Kihirdették a Keszthely város tortája-verseny eredményét

Hévízi győzelem született a Keszthely város tortája-versenyen, amelynek eredményét a Balaton fővárosának 776. születésnapján hirdették ki. A hagyományteremtő és közösségépítő céllal immár harmadik alkalommal meghirdetett pályázatra Zala vármegyei cukrászdák két kategóriában nevezhettek, hagyományos és mentes édességekkel. A hat egyedi különlegesség közül a zsűri végül a hévízi Mozart cukrászda alkotását, a Főúri varázslatot választotta győztesnek a „Keszthely Város Tortája 2023” viadalban. Ennek alapja egy kakaós mandulaliszttel készült piskóta törtmandula-ropogóssal. A következő réteg csoki- és gesztenye mousse, vörösboros áfonya zselével bolondítva, amelyre csokoládé ganache borítás kerül. A reformédességek viadalát is a Mozart nyerte. A „Minek nevezzelek?”-torta glutén - és cukormentes, pisztáciás piskótával, fehér csokoládé- és áfonya mousse-szal, valamint áfonyazselével készül, amelynek tetején cukormentes fehér csoki található. A torták nemcsak a nyertes cukrászdában kóstolhatók, hanem hamarosan a keszthelyi vendéglátóegységek kínálatát is színesítik. A verseny együttműködő partnere a Magyar Cukrász Ipartestület volt, amely a zsűriben is képviseltette magát.

Interaktív kiránduláson Deák életébe kaphattak betekintést az Inkey-iskola diákjai

A Nagykanizsa palini városrészében működő Inkey-iskola ötödikesei a Petőfi-emlékév kapcsán a Petőfi 200 pályázat nyerteseként kirándulást tettek Kehidakustányban. A Deák-kúriában először interaktív irodalomórán elevenítették fel Petőfi munkásságát. Ezt követően közös szavalás, puzzle kirakása, verscímek közül Petőfi költeményeinek kiválasztása, megzenésített versek meghallgatása, a János vitéz jeleneteinek megjelenítése a gyerekek aktív közreműködésével tette igazán tartalmassá a foglalkozást. A program második felében a diákok Deák Ferenc életéről hallgattak családi és történelmi anekdotákat, és betekintést nyertek életének abba a szakaszába, melyet Kehidán töltött. A helyi kiállítás a családfától a személyes használati tárgyakig rengeteg emléket sorakoztat fel a "Haza bölcsének" életéből.

Pedagógusnapi elismeréseket adtak át Zalaegerszegen, a városi díszteremben

Zalaegerszegen a városi díszteremben zajlott pedagógusnapi ünnepségen Balaicz Zoltán polgármester köszöntőjében elmondta, a város közössége nagyra értékeli azokat, aki e hivatást választják, hiszen a pedagógusnak soha nem lehet rossz napja, a diákok, kisgyermekek figyelme, szeretete pedig kölcsönhatásban van a felnőttekével. A zalaegerszegi önkormányzat az ünnepségen tizenegy pedagógust tüntetett ki a 2022/2023-as tanév vége felé közeledve. Nyolc óvodapedagógus: Baloghné Borbás Ildikó, Nagy Andrea, Telekiné Kardos Judit, Lengyelné Kertész Tünde, Domján Nikolett, Olasz Tímea, Devecseri Marietta, Gorza Imréné, valamint három tanár: Pál Mária, Kovács Józsefné és Laczkó László vehetett át elismerést a polgármestertől és Makovecz Tamástól, a városi szakbizottság elnökétől. A közgyűlés 2014-ben megalkotott szakmai programjának tervei szerint 2024 végéig minden nevelési intézményt felújítanak Zalaegerszegen. Három középiskolában zajlik vagy ért a végéhez ezekben a hetekben az energetikai felújítás, előbbi kettő esetében hamarosan sorra kerül az átadásra is.

Értékelte az elmúlt egy évet a katasztrófavédelem zalaegerszegi kirendeltsége

Értékelte az elmúlt egy évet a katasztrófavédelem zalaegerszegi kirendeltsége. A közgyűlési beszámolóból kiderült, tavaly nem emelkedett a tűzesetek száma, és a műszaki mentések csekély mértékű növekedése adott feladatot a zalaegerszegi hivatásos tűzoltóknak. Április-május-júniusban kisebb zivatarok, viharok fordultak elő, ezek növekvő mértékben tették szükségessé a műszaki beavatkozást. Sokkal kevesebb kéménytűz fordult elő tavaly: hat esetben kellett emiatt kivonulni a tűzoltóknak szemben az előző évi 17 beavatkozással. Erőteljes növekedést mutatott viszont a szabadtéri tüzek száma, tavaly 42 ilyen eset volt, az előző évben 30. Ezek sorából kiemelkedik március, amikor 18 alkalommal vonultak ki az egerszegi tűzoltók. A városi hivatásos tűzoltó-parancsnokságnak a működési területén 9 önkéntes tűzoltó egyesülettel van együttműködési megállapodása. A polgári védelmi szakterületről szólva a jelentés kiemelte, hogy az elmúlt évben nem volt rendkívüli időjárási esemény. A kirendeltség illetékességi területén 132 településen működnek polgári védelmi szervezetek 2100 taggal.

Burkolatfelújítás Zalaegerszegen, a Stadion utcában

Burkolatfelújítást végeztek Zalaegerszegen, a Stadion utcában, amit a Kovács Károly Városépítő Program keretében valósítottak meg 2022 novembere és 2023 májusa között.t A Stadion utca 2-4. számú ház északi oldalán, az autóbuszállomás közelében lévő parkoló és lakóút burkolatának állapota az évek során jelentősen leromlott, egyenetlen, kátyús volt. A lakóingatlan keleti és északi oldalán lévő mintegy 208 méter hosszú lakóútszakasz újult meg aszfaltburkolattal 4 méter szélességben. A meglévő merőleges beállású parkolók helyett, annak zöldterület felé történő szélesítésével összesen 40 parkolót alakítottak ki, illetve kettő szelektív hulladékgyűjtő szigetet a konténerek tárolására. A parkoló lehatárolására 252 méter hosszan új kiemelt szegélysor épült. A munkálatok során felújították a Stadion utcai útcsatlakozást, a Stadion u. 4. bejáratától délre lévő területet és a rézsűs támfalat is. Átépítették az autóbuszállomás megközelíthetőségét biztosító tereplépcsőt és járdaburkolatot is. A kivitelezési munkálatokat a Szabadics Zrt. és a Horváth - Ép Kft. Konzorciuma végezte el bruttó 87 millió 464 ezer forint értékben.