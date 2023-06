Tovább bővítette kínálatát a MATE Zöld út nyelvvizsgaközpontja

Idén októbertől új fejlesztésű, államilag elismert általános nyelvvizsga is tehető angolból és franciából a MATE Zöld út nyelvvizsgaközpont vizsgahelyein az ország 15 városában, köztük Keszthelyen is. Az újonnan akkreditált általános nyelvvizsga témakörei között a környezettudatos életmód, az ökoturizmus, a globális klímaváltozás, a startup világa, a közösségi média, az okoseszközök és applikációk használata, valamint a munka és a szabadidő egyensúlyának kérdése egyaránt szerepel. A MATE arról tájékoztatott: bár a nyelvvizsga jelenleg nem kötelező sem a felvételihez, sem a diploma megszerzéséhez, az ilyen modern szemléletű, valódi élethelyzetekben használható nyelvtudás az egyre nemzetközibbé váló világban elengedhetetlen, és bármilyen végzettséggel, képzettséggel ütőképes kombinációt alkot. A nyelvvizsgával igazolt tudás ráadásul az álláskeresésnél még mindig versenyelőny a pályázók számára és értékes pluszpontokat jelent az egyetemi felvételi eljárásban is.

Londonban és Párizsban is jártak a kanizsai diákok

A Zrínyi-iskola és a Batthyány-gimnázium tanulói nemrégiben London-Párizs tanulmányi kiránduláson vettek részt egy utazási iroda segítségével. Jártak a Tower-nél, ahol megcsodálhatták a koronaékszereket, felültek a London Eye-ra, de láthatták a Buckingham Palotát, valamint a parlamentet és a híres Big Ben-t. Felkeresték a Trafalgár teret, a British Múzeum gazdag történelmi kincseit, megnézhették a híres Madame Tussauds panoptikum viaszfigurákból készült hírességeit. Ezen kívül a Harry Potter stúdióban meséltek nekik a sorozat kulisszatitkairól, sőt, az élményt fokozandó megízlelhették a híres vajsört (butterbeer). A tanulók gyakorolhatták az angol nyelvet, hiszen családoknál volt a szállás, ők biztosították a teljes ellátást. Ezáltal lehetőségük nyílt bepillantást nyerni az angolok mindennapi életébe, megízlelni az angol ételeket. ezután a La Manche csatornán komppal átkelve visszafelé Párizst látogatták meg, ahol a Champs-Elysée-n keresztül a Diadalív megtekintése után felmentek az Eiffel toronyba, és onnan csodálhatták meg Párizs lenyűgöző szépségét naplementekor. Az élményeket fokozva másnap Disneyland-be látogattak el, ahol Walt Disney mesefigurái valóban életre keltek.

Tölgyek útján, három útvonal vezet erdőn-mezőn Zalaegerszegen

Az erdőt és mezőt járók újabb útvonalak segítségével fedezhetik fel a város környékét, elkészült a Tölgyek útja három nyomvonalának kijelölése. Az újdonságról Alsóerdőn, az Azáleás-völgy bejáratánál, az egyik kiindulópontnál tartottak tájékoztatót. Balaicz Zoltán polgármester hangsúlyozta, a gyalogos turizmus mindig népszerű volt a városban és környékén. Ennek támogatására 2018-ban jelölték ki a túraútvonalak első hálózatát a csácsi városrész térségében, ami a Horhosok útja nevet kapta. Ennek folytatásaként jött létre két évvel később a Páfrányok útja, ami Bozsok és Botfa környékét segít felfedezni a kirándulóknak. A Tölgyek útján az Alsóerdő területén, valamint a környező dombokon 93 darab útbaigazító oszlopot, 114 darab iránymutató táblát és 8 darab tájékoztató táblát helyeztek ki a LÉSZ Kft. szakemberei. A munkálatok tízmillió forintba kerültek. A három túraútvonalból álló hálózatnak két kiindulópontja van. Az egyik Alsóerdőnél az Azáleás-völgy bejáratánál, míg a másik a tv-toronynál. A Tölgyek útja hálózatot beszédes nevű hegyek, voltaképpen dombok fogják közre: Egerszeg-, Kápolna-, Gógán-, Becsali-, Jánka-, Luka- és Vakaroshegy.

Csalár Bence volt a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár vendége

A közelmúltban Csalár Bence divatújságíró volt a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár vendége, akivel Pánczél Petra zalaegerszegi újságíró beszélgetett. A közgazdászként végzett szakíró 2020-ban megjelent A Színfalak mögött című könyve után A fenntartható divat című kötettel jelentkezett, mely arra ösztönöz, hogy tudatosabban vásároljunk, mellőzzük a gyors divat termékeit, melyek a nagy márkák kollekcióit másolják, gyakori váltásokkal. Csalár Bence már gyerekkorában divatlapokat bújt, ruhatára követte a trendeket, az összes jelentős magazinban publikált, maga is volt vezető tervező. A fenntartható divat, mint kiderült, tele van meglepetésekkel. Például azzal, hogy a körforgásban előbb-utóbb visszatérnek a 20-30 éves trendek, így a mai huszonévesek menők lehetnek a nagymama blúzában, táskájával. Ha megleltük a saját stílusunkat, bátran ragaszkodhatunk a monotonitáshoz, ahogy mondjuk Lagerfelden látjuk. Az lenne jó, mondta Csalár Bence, ha nem gondolnánk cikinek a turkálókat, second handeket, s azt sem, ha a ruhatárunkat időnként szelektálnánk, a felesleget pedig nem a szemétbe dobnánk.