Több mint tucatnyi kiállítóhely várja a látogatókat a Múzeumok éjszakáján Keszthelyen

Idén is városi összefogással rendezik a Múzeumok éjszakája-programsorozatot Keszthelyen, ahol szombaton több mint tucatnyi helyszín várja a látogatókat izgalmas programokkal. A hagyományoknak megfelelően az egész éjjel nyitva tartó kiállítóhelyek egy jeggyel látogathatók az esztendő leghosszabb napján – adott tájékoztatást a Helikon Kastélymúzeum.

A Balatoni Múzeumban – a tárlatok látogatása mellett – lesz kreatív sarok, előadás, monodráma és harmonikakoncert, a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely pedig interaktív foglalkozásokkal, verses-dalos tűzgyújtással és táncházzal várja a vendégeket, egyaránt 17 órától.

A 18 és éjjeli 1 óra között látogatható Szendrey Júlia Emlékszobában 18:28-kor átadják a most felújított ötödik termet, 19 órától pedig az érdeklődőket a szomszédos lovasoktatási központ is csábítja. A zsinagógában 22 és 2 óra között fogadják a látogatókat. A Helikon Kastélymúzeum 17 órakor nyitja meg kapuit. A hat állandó kiállítás mellett egyebek mellett nyitott alkotóműhely, lovasbemutató, illetve 20:30-tól Szulák Andrea és a Stúdio 11 Ensemble koncertje kínál kikapcsolódást, éjfélkor pedig fényjáték kezdődik. Ezen az estén új időszaki kiállítás is nyílik, amely trópusi rovargigászokat mutat be.

Hawaii Napok a zalaegerszegi Keresztury VMK-ban

A tőlünk 12 ezer kilométernyire lévő Hawaii egzotikus, turisták millióit vonzó polinéz világa költözik július 5-9. között a Keresztury VMK-ba. A részletekről sajtótájékoztatót tartottak. Flaisz Gergő igazgató és helyettese, Schneider-Czvitkovics Dóra programismertetőjéhez Honoluluból, az USA-hoz exklávéként tartozó szigetcsoport fővárosából interneten keresztül csatlakozott László R. Judit, aki Kolozsvárról távozva közel 20 éve él Hawaiin és alapítója a Hawaii Magyar Baráti Társaságnak. A hawaii-magyar kapcsolatoknak zalai kötődése is van. Mégpedig Mindszenty József személyében, aki 1974-es amerikai utazása során eljutott a szigetekre, misét celebrált, s összetartásra buzdította az oda emigrált magyarokat. Így született meg a Hawaiin élő magyarok klubja. Egy éve magyar vasárnapi iskola is működik Hawaiin. Jelenleg mintegy 1300 hawaii ember tekinthető magyar gyökerűnek, 300-nak van magyar állampolgársága, tudtuk meg a sajtótájékoztatón László R. Judittól. Ő a VMK-ban két hét múlva zajló Hawaii Napok szervezője, motorja egyben, vele együtt 5-6 család érkezik, amely előadásokkal, workshopokkal, bemutatókkal, táncokkal, ételkóstolókkal hozza közelebb a távoli kultúrát.

Jubilált a zalaegerszegi Tourinform Iroda

Városismereti activity-játékkal rukkolt ki a Tourinform Iroda, amely ez évben ünnepli megnyitásának 25. évfordulóját. Az eltelt negyedszázad bizonyította, hogy jó döntést hozott anno a városi önkormányzat, fogalmazott a jubileum alkalmából tartott ünnepi sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán polgármester. Hozzátette, a kezdeményezésnek aztán országszerte követői akadtak. A város számos turisztikai attrakcióval gazdagodott: túraútvonalak, sport- és szabadidőpark, fedett uszoda, tóstrand, aquapark, múzeumok, hogy csak néhányat említsünk az értékekből. Mindezt a kínálatot egyre nagyobb mértékben az online-platformokon keresztül ismerteti meg az érdeklődőkkel a Tourinform Iroda, köszönhetően annak a fejlesztésnek, amit a közösségi médiában végrehajtottak. Ennek egyik eleme a nagy látogatottságnak örvendő zalaegerszegturizmus.hu oldal, amelyen minden információ megtalálható a városról, legyen szó programról, szállásról, vendéglátóhelyről. A polgármester a jubileum alkalmából az önkormányzat elismerő oklevelét nyújtotta át Tuboly Andrea irodavezetőnek, aki köszönetet mondott a várostól kapott támogatásért, és elődjének, Pereszteginé Szabó Júliának, aki 20 éven át irányította az irodát, valamint munkatársainak.

A Zrínyi-gimnázium drámaóráján a hevesis Kőműves Kelemen című rockballada

Szerencsés csillagzat alatt tudhatják magukat a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 7.N osztályos diákjai. A drámaórára ugyanis keresve se találhatott volna jobb tematikát számukra tanáruk, Karáth Anita, minthogy részesei legyenek a Hevesi Sándor Színházban ez év februárban

Tompagábor Kornél rendezésében megmutatott Kőműves Kelemen című rockballada próbafolyamatának, majd a bemutatónak. Egyfelől találkoztak a zalaegerszegi színház művészeivel, közelről láthatták a munkájukat, élő-eleven módon belekóstolhattak a dráma műfajába, a népballadák továbbélését érhették tetten a XX. századi irodalomban. Örömmel tapasztalták, hogy nagyon jó érzékkel vették a fiatalok, hogy beléphettek a próbafolyamatba, látták a dolgok adott állapotát, kibontakozását – tette hozzá a rendező, aki nem először lépett a pedagógia mezejére, több hasonló felkérésnek tett már eleget, amit a saját alkotó tevékenységébe kell beleillesztenie. A beavató iskolaszínház műfajában nagy gyakorlata van, Szlovéniába, Dunaföldvárra is szólította már a színház kézzelfoghatóságának, az egyidejűségnek a felmutatása, de a bázakerettyei intézetben is hasonló feladatok várják.