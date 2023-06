Második alkalommal szerveznek Filmpikniket a Plakátház udvarán

Nagykanizsán a Plakátház udvarán július 1-jén szombaton 18 órakor második alkalommal szervezi meg a Loco-Motiv Közösségi Alapítvány a Filmpikniket. A program zenés filmkvízzel indul, majd 19 órától a Manic Monday zenekar lép a közönség elé. A kvíz eredményhirdetését követően 21 órától a Palm Springs című amerikai vígjáték lesz látható. A film Sundance Filmfesztiválon debütált, majd az amerikai bemutatásának pillanatában kultuszfilmmé vált. A Palm Springs meglepő fordulatokkal teli, sokszor nézős romantikus kaland. A filmet követően a lemezlovas, Dave Talkless szórakoztatja a közönséget. A belváros szívében rendezett esemény a piknikezés retró világába repíti vissza a látogatókat. A rendezvény elsődleges célja az adománygyűjtés, de nagyon fontos cél a közösségépítés is. Szeretnék, ha a jelenlegi és a leendő támogatóink megismernék egymást és a közösséget, mindezt egy jó hangulatú kerti piknikkel egybekötve, ezért bárki kötetlenül kérdezhet tőlük a helyszínen. Fontos, hogy a támogatók érezzék, hogy nemcsak kapni szeretnénk tőlük, hanem azt szeretnénk, hogy valódi közösségként működjenek. Idén még a Tourinform Iroda is csatlakozik a kezdeményezéshez, sőt a 10 ezer forint feletti adományozókat Kanizsa Kártyával jutalmazzák, mely számos előnnyel jár.

Szulák Andrea esti koncertjére megtelt a kastély parkja Keszthelyen

Keszthelyen egy tucatnyi helyszínt kereshettek fel egyetlen jeggyel a Múzeumok éjszakája látogatói. A gyorsmérleg szerint több mint 4500-an „vándoroltak” a Balaton fővárosának kiállítóhelyei között, élővé, lüktetővé varázsolva a várost Szent Iván éjszakáján. Balatoni Múzeumban – a tárlatok látogatása mellett – kreatív sarok, előadás, monodráma és harmonikakoncert, a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen interaktív foglalkozások, verses-dalos tűzgyújtás és táncház is várta a vendégeket. A Szendrey Júlia Emlékszobában ezen az estén átadták a most felújított ötödik termet, a Belvárosi Múzeumokban – vagyis hét kiállítóhelyen – pedig a vendégek például pedálos Moszkvicsokkal ismerkedhettek, látható volt a Keszthely nagyjai című tárlat, illetve Fekete István újonnan beszerzett relikviái is. A Nosztalgia múzeumban az „ős-írógép” mellett a legelső CD-lejátszót és magnetofont is megnézhették a vendégek.

A Helikon Kastélymúzeum 17 órakor nyitotta meg kapuit. A hat állandó kiállítás élményein túl nyitott kortárs alkotóműhely, lovasbemutató, előadás, illetve este Szulák Andrea és a Stúdio 11 Ensemble koncertje kínált kikapcsolódást, éjfélkor pedig látványos fényjáték kezdődött. Ezen a napon új időszaki kiállítás is nyílt, amely trópusi rovargigászokat mutattak be.

Semmelweisre emlékeztek Nagykanizsán

A Kanizsai Dorottya Kórház a Csónakázó-tó önkormányzati vendégházánál tartotta Semmelweis-napi ünnepségét, melyen a Semmelweis-emlékérmet az idén dr. Ruszwurm Andrea főorvos, a belgyógyászati szakrendelés vezetője vehette át. Az esemény megnyitóján Balogh László polgármester köszöntötte a kanizsai kórház közösségét. Beszédében méltatta Semmelweis nagyságát, akinek zseniális megérzései, statisztikai megfigyelései és vizsgálatai évtizedekkel előzték meg korát, de őt magát és felfedezéseit soha nem ismerték el, sőt, elutasítottság övezte egész pályáját. Cseresnyés Péter Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselője Kiemelte: bár a járványidőszak talán lezárult, de jöttek más problémák, mely az egészségügyet is érintette. A kanizsai kórház a vezetés és a főorvosok segítségével nagyon jó munkát végeztek, öregbítették a kórház jó hírnevét. Dr. Brünner Szilveszter, a Kanizsai Dorottya Kórház főigazgató főorvosa ünnepi köszöntőjét a 205 éve július 1-jén született Semmelweis Ignác szakmai méltatásával kezdte. Olyan korban élt, amikor a betegek érdekében tett felismerése alapjaiban rengette meg kora betegellátását. Ezt követően átadták a főorvosi és adjunktusi kinevezéseket, a főigazgatói dicséreteket, a kiváló kórházi dolgozói címeket és Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elismerő okleveleit.

Göcseji Dombérozó hetedszer – a programokról tartottak sajtótájékoztatót Zalaegerszegen

A 2015-ben hét taggal megalakult Göcsej Civil Társaság találta ki a Göcseji Dombérozó programsorozatot, amit először 2016-ban tartottak meg két községben a július közepi hosszú hét végén. Idén pedig már 33 településen tíz napig Dombéroznak. Magai Ágota főszervező a zalaegerszegi falumúzeumban tartott sajtótájékoztatón a július 7-től 16-ig tartó programsorozatról elmondta, erős identitást ad Göcsejben élni, és ehhez hozzájárul a hatalmas összefogással megszületett Dombérozó is. A tájékoztatón Havasi Bálint, a Göcseji Múzeum igazgatóhelyettese kiemelte, a Dombérozó központi témája ismét Göcsej népi építészete lesz. Ezért erről szóló előadás indítja el a Dombérozót a nyitó napon, július 7-én, pénteken este fél hétkor a barabásszegi turista pihenőhelyen. Ezt követi itt a Múzsák találkozója, és gasztro élmény, népzenei koncert is vár az érdeklődőkre. Aznap még lesz esti gyalogtúra Nagylengyelből, ahol népi kismesterségek kiállítása is nyílik. Csádé koncert és táncház lesz Nován, ahol másnap, július 8-án 8 órakor a művelődési házban tartják a Dombérozó hivatalos megnyitóját, és ez alkalomból 7 év - 7 érv - 7 tárgy címmel kiállításon mutatják be a dombérozós településeket. Ezt követi 9 órától a kézikaszások aratóversenye, azaz a 34. Göcseji Aratónapok. Emberi, természeti és építészeti értékek sokaságát segít megismertetni, megőrizni a Dombérozó, s ez a vidék megtartó erejét növeli, egyre vonzóbbá teszi a fiatalok számára is. Ezt Vigh László országgyűlési képviselő fogalmazta meg.