Soós Zsolt polgármester lapunknak elmondta: a közép-zalai község több pontján kellett helyreállítási munkálatokat végezni. A viharkárok során két belterületi szilárd burkolatú, de nem aszfaltozott útszakasz, valamint külterületi szakaszok rongálódtak meg. Az árvízszerűen lezúduló csapadék a vakolai településrészen, valamint a Dózsa György utca egy olyan rövidebb szakaszán okozott károkat, amely két lakóingatlan megközelítését teszi lehetővé, továbbá a Szent György-hegy két különböző helyrajzi számon található pontjait hordta meg. A legnagyobb kár ez utóbbi helyszínen keletkezett, itt több száz méter hosszban kellett új zúzalékköves burkolatot kiépíteni a szőlőbirtokok megközelítését biztosító útszakaszon.

- A helyreállítási munkálatok költsége több mint 12 millió forintot tett ki, amiből a vis maior pályázat révén 10,9 millió forintot az állami költségvetésből a Belügyminisztérium fedezett – magyarázta Soós Zsolt. – A településnek 15 százalékot, azaz 1,2 millió forintot kellett önerőként ehhez hozzátennie, ezt saját bevételeink terhére biztosítottunk.

A polgármester hozzátette: legalább a belterületi szakaszokon célszerűbb lett volna aszfaltburkolatot kiépíteni, ám a vis maior pályázat fejlesztést nem tesz lehetővé, az csakis a helyreállítási munkálatok költségeire biztosít fedezetet, ezért az aszfaltozást értelemszerűen most nem tudták megoldani. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor további javítási-helyreállítási munkálatokat is végeztek a helyi közlekedési infrastruktúrán. Belterületen több útszakaszon végeztek kátyúzást, gépi munkálatokkal pedig a Szent György-hegyre vezető szakaszt is megerősítették.