Flaisz Gergő igazgató és helyettese, Schneider-Czvitkovics Dóra programismertetőjéhez Honoluluból, az USA-hoz exklávéként tartozó szigetcsoport fővárosából interneten keresztül csatlakozott László R. Judit, aki Kolozsvárról távozva közel 20 éve él Hawaiin és alapítója a Hawaii Magyar Baráti Társaságnak. Nem is gondolnánk, hogy a hawaii-magyar kapcsolatoknak zalai kötődése is lehet. Mégpedig Mindszenty József személyében, aki 1974-es amerikai utazása során eljutott a szigetekre, misét celebrált, s összetartásra buzdította az oda emigrált magyarokat. Így született meg a Hawaiin élő magyarok klubja. Egy éve magyar vasárnapi iskola is működik Hawaiin. Jelenleg mintegy 1300 hawaii ember tekinthető magyar gyökerűnek, 300-nak van magyar állampolgársága, tudtuk meg a sajtótájékoztatón László R. Judittól. Ő a VMK-ban két hét múlva zajló Hawaii Napok szervezője, motorja egyben, vele együtt 5-6 család érkezik, amely előadásokkal, workshopokkal, bemutatókkal, táncokkal, ételkóstolókkal hozza közelebb a távoli kultúrát.

Július 5-én, szerdán délután ékszerkészítés és főzőnap indítja a zalaegerszegi Hawaii Napokat, csütörtökön pálmalevélfonás, tájképfestés lesz. Aznap a Világjárók Klub keretében mutatják be Szombathy Zsuzsa és László R. Judit Az Istenek tenyerén című kétkötetes könyvét, mely a már az 1800-as évektől datálódó hawaii-magyar kapcsolatokat tárja az olvasók elé. (1848-as katona került akkor a legnagyobb szigetre.) Július 7-én, pénteken gyógyító ceremóniáké lesz a főszerep, köztük a Lomi Lomi masszázst is bemutatják. A vulkáni talaj miatt különleges hawaii kakaófarmok finomságaival is ismerkedhetnek a zalaiak, lesz idehaza nem kapható kávé és csoki is. Szombaton este a hula táncot tanulhatják az érdeklődők a polinéz tánccsoportoktól. Az előadás látványtervezője László R. Judit, aki a kolozsvári színházban tanulta a mesterséget.

A VMK ezekre a napokra dekorációban, illatokban is megidézi a Csendes-Óceán közepén lévő szigetek hangulatát mindazok számára, akik még nem jutottak el oda. (A turizmusstatisztika szerint a magyar utazók 10 százaléka tekinti úti célnak Hawaiit.) A korábban e programmal Szentendrén, Torockón, Egerben, Balatonszemesen, Budapesten is megforduló baráti társaság és a VMK hawaii tematikájú gyerektábort is indít július 5-9. között, amely naponta is látogatható lesz.