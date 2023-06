1968. június 30-án délután a város vezetői és több száz főnyi érdeklődő jelenlétében ünnepélyesen megnyitották az alsóerdei nyári napközis tábort. Az új létesítményt hétfőn már birtokukba vehették a kisdiákok, mely eseményről a Zalai Hírlap tudósított:

"Kara Ildikó, az Ady általános iskola tanulója olyan meghitten üldögél a fatörzsön, mintha hetek óta gyakorolta volna. Vágyakozva nézi a hatalmas, gyepes pályát, amelyen a kézilabdától a röplabdáig, de még a labdarúgásig is mindenki élvezheti a sport gyönyöreit. – Hoztam kártyát! – újságolja Huttmann Ilona, Ildikó fatörzs-szomszédja. – Engem is tesség megkérdezni! – szól Kovács Ferenc, a landorhegyi általános iskola tanulója. – Nos, Feri, te mit vársz a tábori élettől? – Fürdést, focizást, sok szórakozást! A tábor területén nincs talpalatnyi hely. Hintáznak, szaladgálnak, néhány kíváncsi gyerek az erdőben felállított sátorba is bekukucskál, s megelégedéssel nyugtázza, hogy matracok, plédek sokasága várja majd őket a délutáni sziesztán. – Hamarosan hat kis faházat is kapunk – tájékoztat a táborvezető. – A sátrakat ideiglenes jelleggel állítottuk fel. Közben megtekintjük a korszerű tálalóhelyiséget, a minden igényt kielégítő tábort, amely közel másfél millió költséggel készült. Az összeg fele a szülők és különböző vállalatok társadalmi munkájából adódik. A gyerekek minderről alig tudnak. Csak azt látják, hogy vidám nyár áll előttük."