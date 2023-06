Májusfa kitáncolással egybekötött gyermeknapi programot tartottak az elmúlt hét végén Ozmánbükön, ahol nemcsak számos játéklehetőség várta a településen élő családokat, de azt a kerti grillezőt is kipróbálták, amit még tavaly szerzett be közösségi rendezvényeihez a helyi önkormányzat. Kovács Anikó polgármester hagyományteremtő szándékkal ez alkalommal köszöntötte a település legfiatalabb lakóját, az idén januárban született Horváth Annát is. Képünk a népi játszótéren készült, balról Büki Barnabás, Joó Lilien és Büki Boglárka, utóbbi mellett Kovács Anikó látható még.