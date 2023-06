Ezt Magai Ágota főszervező fogalmazta meg pénteken a falumúzeumban tartott sajtótájékoztatón, ahol a hetedik Göcseji Dombérozó programjait ismertették. Szavait így folytatta: erős identitást ad Göcsejben élni, és ehhez hozzájárul a hatalmas összefogással megszületett Dombérozó is.

Az előzményekről annyit, a 2015-ben hét taggal megalakult Göcsej Civil Társaság találta ki a programsorozatot, amit először 2016-ban tartottak meg két községben a július közepi hosszú hét végén. Idén pedig már 33 településen tíz napig Dombéroznak.

A tájékoztatón Havasi Bálint, a Göcseji Múzeum igazgatóhelyettese kiemelte, a Dombérozó központi témája ismét Göcsej népi építészete lesz. Ezért erről szóló előadás indítja el a Dombérozót a nyitó napon, július 7-én, pénteken este fél hétkor a barabásszegi turista pihenőhelyen. Ezt követi itt a Múzsák találkozója, és gasztro élmény, népzenei koncert is vár az érdeklődőkre. Aznap még lesz esti gyalogtúra Nagylengyelből, ahol népi kismesterségek kiállítása is nyílik. Csádé koncert és táncház lesz Nován, ahol másnap, július 8-án 8 órakor a művelődési házban tartják a Dombérozó hivatalos megnyitóját, és ez alkalomból 7 év - 7 érv - 7 tárgy címmel kiállításon mutatják be a dombérozós településeket. Ezt követi 9 órától a kézikaszások aratóversenye, azaz a 34. Göcseji Aratónapok.

Ezzel kapcsolatban Németh József, Nova polgármestere, úgy fogalmazott, a kétkezi munkának adják meg a tisztelet a rendezvénnyel, amihez méltó módon a zengővárkonyi néptáncegyüttes és rézfúvós zenekar kíséretében vonulnak fel a résztvevők búzatáblára. Szalai Cecília, novai önkormányzati képviselő, az aratónap egyik szervezője kiemelte, a hagyományos programok mellett a fiatalabb korosztálynak is szolgálnak érdekességgel. Ilyen lesz például az Auróra Folk Glamur divatbemutató, a Hymnus és Petőfi bicentenárium ősbemutatója. Este pedig a Palya Bea Trió és Kanizsa Csillagai koncerteznek.

Magai Ágota (jobbról), Kovács Dezső, Vigh László, Szalai Cecília, Németh József

Fotó: Arany Gábor

A Dombérozó legnagyobb értéke: az ide látogatók megismerik az itt élőket, akik büszkék lehetnek arra, hogy zalaiak, göcsejiek, emelte ki Szalai Cecília, és hozzátette, a programra Hetésből is hívtak előadót,

Kovács Dezső, a rendezvény főtámogatója, a Nastebau Kft. ügyvezetője és Zalaszentgyörgy polgármestere elismerését fejezte ki a szervezőknek értéket teremtő munkájához. Szólt arról is, hogy a július 15-én délután a göcseji lakodalmast, a menyasszonytáncot adják elő községük tájházánál, amit megőrzött építészeti értékként be is mutatnak az érdeklődőknek.

Emberi, természeti és építészeti értékek sokaságát segít megismertetni, megőrizni a Dombérozó, s ez a vidék megtartó erejét növeli, egyre vonzóbbá teszi a fiatalok számára is. Ezt Vigh László országgyűlési képviselő fogalmazta meg.

A július 7-től 16-ig tartó programok részletesen megtalálhatók a www.gocsejidomberozo.hu internetes oldalon.