Mint azt Jakab Sándor polgármester elmondta: az önkormányzat élt a pályázati lehetőséggel, hiszen az eszközök beszerzésére 90 százalékos támogatást lehetett elnyerni, így gyakorlatilag 10 százalékos önerővel jutottak hozzá a közel 4 millió forint értékű gépekhez és biztonságtechnikai eszközökhöz.

- Újudvar jelentős méretű közterülettel rendelkezik, amelynek gondozásához szükséges gépek már elhasználódtak, gyakran javításra szorultak, így az újakkal olcsóbban és hatékonyabban tudjuk zöldterületeinket karbantartani - fogalmazott a polgármester, aki hozzátette: különösen fontos kiemelni a hatékonyságot, hiszen kevés közmunkással rendelkeznek. - A projekt keretében 10 darab korszerű, új térfigyelő kamerát is beszereztünk, amelyekkel a még 2012-ben beszerzett eszközöket tudjuk cserélni. A polgárőrség működése mellett külterületeinket – Morgánypusztát és Kámáncspusztát is beleértve -, jelenleg 36 közterületet, közintézményt, illetve a település be- és kivezető útjait és a hegyi utakat felügyelő kamerarendszer működik. Ennek köszönhetően községünkben a közbiztonság kiemelten jónak mondható. Az új eszközök beszerzésével az újudvari emberek és az ide látogatók biztonságérzetét tovább tudjuk növelni. A most beszerzett gépek segítségével a zöldterületeinket, az óvoda, az emlékpark, a temető, a sportpálya, valamint a termelői piac környékét a jövőben is úgy tudjuk gondozni, hogy a községünk rendezettségéről kialakult településképet továbbra is megőrizhessük - foglalta össze Jakab Sándor.