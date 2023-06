Hagyományosan szentmisével kezdődött a nap, majd a szórakoztató programok következtek, délben négy főzőcsapat látott munkához, illetve az önkormányzat is gondoskodott a vendéglátásról, gulyást kóstolhattak a látogatók. Vida József, Belsősárd polgármestere a megnyitón elmondta, a helyi, Jézus szíve tiszteletére felszentelt kápolna 1948-ban, a második világháborút követően épült, ennek 75 éve, azóta rendezik meg a búcsút a pünkösdöt követő harmadik vasárnapon. Nagy jelentőséggel bír az esemény a település életében, a családok jórészt ma is tartják az ünnepet, vendégeket fogadnak, az elszármazottak is hazatérnek, és együtt ünnepel a közösség. A programot igyekeztek úgy összeállítani, hogy minden korosztály megtalálja a számítását.

A délután folyamán értékelték a főzőcsapatok étkeit, készült gulyás, pincepörkölt, "reszneki" bográcspörkölt, mely a készítők elmondása szerint disznóhúsból főzött lecsós, fügelekvárral bolondított egytálétel. Mind a négy csapat győztesként, ajándékkal távozott az eredményhirdetésről, majd zenés fellépők szórakoztatták a közönséget, a sztárvendég Márió, a harmonikás volt.

Ellátogatott a rendezvényre és köszöntötte a megjelenteket Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos és Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is.