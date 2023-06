Ez az a programja a civil szervezetnek, mikor a hölgyek kedveskednek műsorral a férfiaknak. Nem volt ez másként most sem. A rendezvényre a házigazdák meghívták a lenti, a csömödéri, a lovászi és a kobiljei idősklub tagjait is.

A program kezdetén Király Edit klubvezető köszöntötte a vendégeket Tornai Xénia egy versével, melyet Berkes József tagtársuk ajánlott figyelmükbe. A továbbiakban népi viseletek bemutatóját láthatta a közönség a Kerimbózsa Néptánccsoport tagjainak közreműködésével, akik 11 különböző tájegység viseletét mutatták be, és ezen térségek táncaiba is bepillantást nyerhettek a jelenlévők. Megismerhette a közönség a parasztpolgári, illetve egyebek mellett a mezőségi, a széki öltözéket, illetve az oláh romák népi viseletét is. Szalay Cecília, a néptánccsoport tagja rövid ismertetőt is adott a látottakhoz, és elmondta, hogy a ruhák a csoport tagjainak sajátjai, első alkalommal mutatják be a viseleteket ebben a formában és bíznak benne, hogy a program hagyományteremtő lesz.

A továbbiakban a csesztregi pávakör adott műsort, de lehetőség volt egy séta keretében a községet is megismerni, felfedezni a vendégeknek. A férfinap vendéglátással, beszélgetéssel zárult.