Tavaly a Magyar falu program önkormányzati ingatlanok fejlesztése felhívására pályázott sikeresen a helyi önkormányzat és nyert közel 15 millió forint támogatást erre a célra. A fejlesztés részleteiről Tomposné Gyuricza Judit polgármester számolt be.

– A projekt alapvető célja a kultúrház elavult elektromos rendszerének teljes cseréje, illetve a fűtési rendszer korszerűsítése volt egyedi elektromos infra fűtőpanelek kiépítésével – mondta. – Az új fűtési rendszer energiaigényének biztosítása megújuló energia bevonásával, hálózatra tápláló napelemes rendszer kiépítésével valósult meg. Az épület nagyterme és színpad mennyezete felfüggesztett álmennyezet borítást kapott, mely a hőszigetelő funkciója mellett a LED-es világítótestek beépítését is szolgálja és egy korábbi pályázatból beszerzett projektornak is helyet biztosít. A támogatásból a falak és faburkolatok festése, a színpad oldalfalainak gipszkartonnal történő kiépítése is megvalósult. Saját forrásból a színpad padozatának csiszolását, lakkozását és egy tolóajtó beszerzését és beépítését valósítottuk meg. Az önkormányzat kiemelt jelentőséget tulajdonít a települési rendezvények szervezésének és lebonyolításának. Továbbra is célunk egy aktív, összetartó helyi közösség építése, a meglévő közösségek megőrzése, támogatása. A megújult kultúrház a jövőben méltó helyet biztosít rendezvényeinknek, szentmiséknek, lakodalmaknak, a Cserta-menti Nyugdíjas Klub és más egyesületek rendezvényeinek.

A színpad is megújult

Fotó: Korosa Titanilla

Tomposné Gyuricza Judit arról is tájékoztatott, hogy TOP Plusz belterületi közutak fejlesztésére kiírt felhívásán is sikeresen szerepelt Csömödér, mintegy 38 millió forintot nyertek el. Ebből a Széchenyi és a Petőfi utca felújítása valósul meg. A két szakasz leromlott állapotú, szilárd burkolattal rendelkező kiszolgáló út, melyek burkolata sérült, megsüllyedt, a padkák állapota erősen leromlott, ezért ezek szilárd burkolattal való megerősítését, ezáltal a közlekedésbiztonság és a közlekedési komfort javítását tűzték ki célul.