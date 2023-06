A helyi képviselő-testület a minap megtartott soros ülésén tárgyalta az előző évi gazdálkodást lezáró zárszámadást. Megállapították, hogy az előirányzathoz képest szinte maradéktalanul teljesültek bevételeik, így összesen közel 1 milliárd 124 millió forint állt a város rendelkezésére. A kiadási oldalon két nagyobb beruházási projekt, a település több pontját érintő csapadékvízelvezetési munkálatok, valamint a Salla Művelődési Központ és Könyvtár energetikai felújításának előkészületei szerepeltek. Ezek a beruházások jelenleg is folyamatban vannak, befejezésük 2023-ban várható.

A város számára komoly terhet jelent a közétkeztetés biztosításában adódó kötelező feladat is. Ezt a százszázalékos önkormányzati tulajdonban lévő Borosán-Völgy Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el, ami annak ellenére sem tud gazdaságosan működni, hogy az önkormányzat az étkezési térítési díjakat a közelmúltban megemelte. A veszteség oka többrétű, hozzájárultak a magas energiaárak, az élelmiszereket különösen sújtó infláció, valamint a munkabérek kötelező emelése. A mintegy nyolcmillió forintos veszteség finanszírozását szintén az önkormányzatnak kell magára vállalnia.

Az ülésen néhány kisebb pályázat benyújtásáról is döntött a képviselőtestület. A Magyar falu program keretében a Körmendi út menti járda felújítását szeretnék megvalósítani – erre már korábban is benyújtották igényüket –, illetve beadják támogatási kérelmüket a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által koordinált, testvértelepülési kapcsolatok támogatását célzó pályázati felhívásra is.