A vendégeket a Zala vármegyei labdarúgó bajnokság I. osztályában szereplő Flexibil-Top Zalakomár törzsszurkolója, az emléktábla ötletgazdája, Matyovszky Zsoltné Eszter köszöntötte. Beszédében elmondta: a labdarúgás szeretetét édesapjától örökölte, aki sajnos 24 éve hunyt el. A fiai szintén focisták lettek, az egyikőjük a zalakomári gárda tagja, a másik Felsőrajkon rúgja a bőrt. Úgy érezte, itt az ideje azok előtt is fejet hajtani, akik naggyá tették Zalakomár labdarúgását. Az ötletét támogatta a polgármester és több helyi civil is. Erre a jeles alkalomra Komár fieszta néven egy kispályás labdarúgó tornát is szerveztek a műfüves pályára hét csapat részvételével.

Fotó: Szakony Attila

- Emléktáblát avatunk azoknak az elkötelezett játékosoknak az emlékére, akik szenvedélyükkel és odaadásukkal hozzájárultak a helyi focikultúra kialakulásához, fejlődéséhez - mondta Csárdi Tamás polgármester. - A tábla üzenete az összetartozásról, a kitartásról és a barátságról is szól. Emlékeztet minket, hogy soha ne felejtsük el azokat, akik előttünk jártak és akiknek köszönhetően ma a futball a település életének részévé válhatott.