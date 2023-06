Az elmúlt időszakban az egerszegi közgyűjteményben végrehajtott infrastrukturális és szemléletbeli megújulást ismerték el a díjjal, fogalmazott dr. Kostyál László igazgató kedden az intézményben tartott sajtótájékoztatón.

A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 1996-ban alapította Az év múzeuma díjat. Odaítéléséről két fordulóban döntenek kis, illetve nagy múzeum kategóriában. Idén 12 pályázatot nyújtottak be, ebből ötöt a nagyok. Köztük a Göcseji Múzeum, amelyre két ajánlás is érkezett a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége elnöke, dr. Csapláros Andrea, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, L. Simon László részéről.

Vizsi György a Szentmihályi Imre-díjjal



A tíz elfogadott pályázatból a nagyok kategóriájában az erdélyi tájegységet bemutató anyaggal jelentkező szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum nyerte el Az év múzeuma 2023 címet. A kis közgyűjtemények közül a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum érdemelte ki az elismerést. A nagyok között a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége különdíját kapta a Göcseji Múzeum, az egyetlen Budapesten kívüli közgyűjtemény. Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége különdíját a cigándi Bodrogközi Múzeumporta vehette át. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa (International Council of Museums – ICOM) különdíját a Tatai Német Nemzetiségi Múzeum kapta. Az ünnepélyes átadást Budapesten a Ludwig Múzeumban tartották hétfőn.



Dr. Kostyál László úgy fogalmazott, büszke a kollektívára, melynek segítségével elérték ezt az eredményt. Hozzátette, pár éven belül újra pályáznak Az év múzeuma elismerésre. Ezt egyébként 2003-ban sikerült elnyerniük, azt megelőzően pedig már voltak különdíjasok.

A Göcseji Múzeum első állandó kiállítása 1950. július 2-án nyílt meg, erre emlékezve tartják az intézmény napját a jeles dátumhoz kapcsolódóan, s adják át 2022 óta a munkatársak szavazata alapján a múzeum első vezetőjéről, Szentmihályi Imréről elnevezett díjat. A Németh János által készített, a Göcseji Múzeumot ábrázoló kerámiában is megtestesülő elismerést idén Vizsi György vehette át. A szakember a falumúzeum karbantartási vezetője, húsz éve őrködik a göcseji skanzen épületeinek állapota felett, és hamarosan nyugállományba vonul.

A tájékoztatón szóltak arról is, hogy különleges tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket a következő hetekben. Erről Szényi Krisztina rajzpedagógus, kommunikációs munkatárs számolt be. Zoób Kati divattervező kiállításán e héten szerdán, szombaton, vasárnap Kiss Nóra, illetve Szényi Krisztina kalauzolja az érdeklődőket. Utána június 28-tól augusztus 24-ig tíz alkalommal tíz egerszegi ismert személy - ékszerész, dekoratőr, pszichológus könnyűipari mérnök, költő, színész-rendező, kulturális újságíró, könyvtáros - tart szubjektív tárlatvezetést.

Göcseji Múzeum régen - képgaléria: