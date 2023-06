A vízi élménypark üzemeltetése tetemes energiaköltséggel jár, a városlakók és a turisták nyári szórakozási lehetőségeit ennek ellenére szeretné biztosítani a város és a létesítmények a vezetése. Június 17-től, azaz jövő szombattól vehetik birtokba a strandokat a látogatók, tájékoztatott Bánhegyi Péter, a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetője, hozzátéve, még aznap el is kezdődik az AquaCity-ben a három fordulós strandröplabda-bajnokság, mely augusztus 19-ig tart. A további programok között retró napot, városismereti vetélkedőt, borsodi és családi napot és sok zenét találnak a fürdőzők július 15-től minden szombaton. A jótékonysági főzős családi napot augusztus 12-re tervezi az önkormányzat. Az AquaCity étkezést is biztosító napközis táborral is segíti a dolgozó szülőket: június 26-augusztus 18-ig naponta 8-16,30 között kínálnak a 6-11 éves gyerekeknek felejthetetlen strandos nyarat, amihez a megyei könyvtár munkatársai is csatlakoznak. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, ahogy 2016 óta mindig, idén is működteti a strandkönyvtárat, mondta a tájékoztatón Tóth Renáta igazgató. A könyvek, újságok mellett az olvasáshoz kapcsolódó foglalkozások, társasjátékok is várják majd a vízi park látogatóit szombatonként 11-18 óra között.