A kertbarát közösség, mint Mrakovics Miklósné, az egyesület elnöke hangsúlyozta, minden évben felkerekedik, hogy ismerkedjen egy-egy tájegység népi hagyományaival, kulturális értékeivel. Az őrségi tanulmányúton elsőként a Zala és Vas vármegye határán, a Zala folyó bal partján fekvő település: Pankasz országos hírű műemlékét, az 1755-ben állított szoknyás haranglábat keresték fel. A csendes, vadvirágos rétek, erdők ölelte, zömmel reformátusok lakta település szegény földműveseinek templom híján annak idején be kellett érniük a haranglábbal, amit azóta is nagy gonddal karban tartanak, s így az Őrség jelképeként ismert kiemelkedő műemlék napjainkban is eredeti formájában tekinthető meg. A pankasziak jó hírét anno a cigány muzsikusai is öregbítették: a krónikák szerint 1830-ban telepedtek le a faluban, a századforduló tájától az egész Őrségben, a Hegyháton, Zala vármegye jelentős részén - Zalalövőn, Zalaszentgyörgyön - a legtöbbször pankaszi cigányok muzsikáltak a lakodalmakban, paszitákon. Kánya László, ma is aktív cigánymuzsikus, zenekarvezető összegyűjtötte, feldolgozta és könyvben megörökítette a pankaszi cigányzene történetét.

Zalaegerszegi kertbarátok az Őrség jelképénél, a pankaszi szoknyás haranglábnál

Fotó: Fincza Zsuzsa

Veleméren ezúttal a Dávid Éva habán kerámia és majolika készítő műhelyébe látogattak el. Az olasz mesterek lenyűgöző tudását közvetítő kézzel festett majolika tárgyak után Magyarszombatfán a fazekas házban Albert Attila polgármestertől a magyar gölöncsérség múltját, csínját-bínját ismerhették meg, méghozzá "első kézből", a település vezetője ugyanis nem csak fazekas családból származik, hanem maga is népi iparművész, fazekasmester, akinek a munkáit a közelmúltban "Remekek remeke" címmel tüntette ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

A kirándulással a túrázást is letudhatták - mivel autóbusz nem mehet be Velemérbe, másfél kilométert gyalogoltak a majolika műhelyig. Sajnos sokaknak már nem maradt erejük eljutni a műemlék templomig

Fotó: Fincza Zsuzsa

Ha már Őrség, nem maradhatott ki az úti célok közül a Pityerszeri Skanzen sem. A vasi múzeumok igazgatósága 1970-ben Szalafő-Pityerszeren 3 portát vásárolt meg, hogy az őrségi szeres településformát megóvják és be tudják mutatni az utókornak. A zalaegerszegi hagyományápoló kertbarátok a skanzen munkatársa, Nagyné Szabó Ágnes idegenvezetésével járták be a jeles Őrségi Népi Műemlékegyüttes minden zegét és zugolyát.