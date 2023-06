Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök mondta mindezt a salomvári Szent János templom felújítás utáni felszentelése alkalmából megtartott ünnepi szentmisén, vasárnap délután. Az épület mintegy 120 millió forintból újult meg, aminek jelentős részét az egyházmegye biztosította, de 15 millió forinttal a Magyar Falu Program révén a magyar állam is hozzájárult a több éven át tartó, átfogó projekthez, az említett összeg kisebb hányadát pedig a hívek adományaiból biztosították a munkálatokhoz. Ez utóbbiról már Mikolás Attila plébános beszélt, aki többször is köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik anyagi hozzájárulással vagy akár tevőlegesen is segítették a templom megújulását. Az atya azt is elmondta: a munkálatok során első körben a szakrális épület szigetelését végezték el – ehhez kapták a Magyar Falu Program támogatását –, majd ezt követte a külső és belső részt egyaránt érintő átfogó felújítás.

Fotó: Gyuricza Ferenc

A felújítás utáni felszentelés kapcsán az dr. Székely János kiemelte: nagy ünnepre készül a település, hiszen a salomvári származású Bodorkós Áron felszentelt papként szombaton, a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisén mondhatja el első prédikációját a megszépült templomban. Az egyházmegye főpásztora emlékeztett rá: utoljára 56 éve volt első mise a településen, ezért is volt nagyon fontos, hogy erre az alkalomra elkészüljenek a felújítással.

Fotó: Gyuricza Ferenc

- Egy templom legfőbb dísze a benne lévő emberek imádsága, hite. Ezért azt kívánom, díszítsék fel a templomot minél többször a jelenlétükkel – zárta prédikációját dr. Székely János.

Fotó: Gyuricza Ferenc

A szentmise végén Kungli József helyi polgármester és Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is szólt a jelenlévőkhöz. Előbbi arról beszélt, hogy a felújítás elengedhetetlen volt, hiszen „a templom felett eljárt az idő”. A munkálatok költségeihez szerény lehetőségeihez képest az önkormányzat is igyekezett hozzájárulni, ám a felújítás valójában mégis az egyház és az állam példás kézszorításának eredménye. Vigh László pedig többek közt a személyes példamutatás fontosságáról, a lelki táplálék szükségéről szólt, illetve arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy életünk minden területén vegyük észre a szépet és jót.