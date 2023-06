Mindkét kitüntetést dr. Szántó Imre családja alapította, aki a település első diplomása volt. Unokája, Szántó András felidézte: nagypapája, bárhová is sodorta az élet – Egerbe, Szegedre vagy épp Budapestre – mindig büszke volt a szülőfalujára, amelytől sokat kapott, s ezt később viszonozta is, amit a helytörténeti kutatások és könyvei szépen tükröznek.

Az első ízben átadott Reál Tehetség-díjat Szántó Andrástól vehette át Péntek-Vizkelety Kristóf

Forrás: ZH

Ezért is döntött úgy, hogy a negyedszázados családi elismerés mellé új díjat alapít, „amellyel még egy diákot tudunk támogatni és ösztönözni a továbbtanulásra”, tette hozzá Szántó András. Ezt – idén első alkalommal – Péntek-Vizkelety Kristóf kapta az elmúlt nyolc évben nyújtott kitűnő tanulmányi eredményeiért, példás magatartásáért és szorgalmáért, illetve történelem, matematika és angol nyelvi versenyeken való remek szerepléseiért.

Ezt követően a névadó fia, dr. Szántó Endre bejelentette: az immár huszonötödik alkalommal odaítélt, 100 ezer forinttal járó Szántó Imre-díjat Dóber Bendegúz kapja, a tantestület döntése alapján.

A laudációból kiderült: a ballagó diák kitűnő és jeles tanulmányi eredményeiért, példás magatartásáért, szorgalmáért és a matematika-versenyeken elért nagyszerű helytállásáért kapja az elismerést.

Az immár negyedszázados elismerést Dóber Bendegúznak adta át az iskolanévadó családja

Forrás: ZH

Dr. Szántó Endre lapunknak felidézte: családja e díjat azért hozta létre immár negyedszázada, hogy ezzel próbálja viszonozni azt a segítséget, amit az alsópáhoki elemi iskolát elvégző Szántó Imre 1932-ben és az azt követő években a helyi tanítóktól és az intézménytől a továbbtanulásához kapott. Hozzátette: az elismerést minden esztendőben a legkiemelkedőbb tanulmányi eredményt elérő nyolcadikos diák veheti át.

A ballagási ünnepségen az iskola közössége elbúcsúztatta a nyugdíjba vonuló Horváth Hilda tanárnőt, majd az intézmény könyvtárában rendezett fogadáson is köszöntötték Dóber Bendegúzt és szüleit. Az is elhangzott: mindkét most díjazott fiatal büszkesége a Dr. Szántó Imre-iskola közösségének.