Az elmúlt hétvégén családi napot rendeztek a településen. A kultúrháznál délelőtt közös főzéssel indult a nap, délután pedig kitáncolták a májusfát és a gyerekeknek is kedveskedtek: ugrálóvár, csillámtetoválás, kavicsfestés is várta a kicsiket. A program csúcspontja Kovács Kata és Vizy Péter fellépése volt a „Móka palotában”, akik a műsorban nemcsak a gyerekeket, de a felnőtteket is bátorították közös játékra. Szerencsére a jó hangulat mellett a jó idő is hozzájárult a gyerek- és családi nap sikeréhez.