A Tüskeszentpéteri Faluszépítő és Kulturális Egyesület szombaton családi és kézikaszás aratónapot szervez. A program 12 órakor a tüskeszentpéteri templomnál a búzaföld megáldásával kezdődik, majd bemutatják a hagyományos aratást, amit zörgőkocsis kévehordás, cséphadarás és kaszakalapálás követ. A rendezvény a faluháznál helytörténeti előadással, kovácsbemutatóval folytatódik. A kínálatot több fellépő produkciója is színesíti 14.30-tól. A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, őket ugrálóvárral, kocsikázással és kreatív foglalkozással várják. 18 és 22 óra között báli élőzene is lesz, a talpalávalót Szabó Béla szolgáltatja.