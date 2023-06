A rendezvény házigazdája a Kiskanizsai Általános Iskola volt, amelynek intézményvezetője, Molnár István lapunknak elmondta: míg a korábbi találkozókon általában három intézmény vett részt, a jubileumra való tekintettel most ötre bővült a közreműködő intézmények száma.

– Nagykanizsán majdnem valamennyi általános iskola örökös ökoiskola címmel rendelkezik, ezért is hívtuk meg azokat a társintézményeket, amelyek a korábbi találkozókból kimaradtak – magyarázta Molnár István. – A rendezvény inkább találkozó, annak ellenére, hogy a diákok nyolcfős csapatokat alkotva állat- és növényvilággal, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos versenyfeladatokat oldanak meg. Ennek célja, hogy erdei környezetben ismereteket szerezve, azokat a gyakorlatban alkalmazva tanuljanak a gyerekek, gyűjtsenek tapasztalatokat, illetve még inkább kialakuljon bennünk egyfajta ökotudatos szemléletmód.

Molnár István hozzátette: a házigazda szerepkörét évenkénti váltásban adják egymásnak, így jövőre a palini iskoláé lesz a feladat. A bővítés lehetősége is fennáll, hiszen azok a középiskolák is jelezték már a csatlakozási szándékukat, amelyek kisgimnáziumi, azaz 9. alatti évfolyamokkal is rendelkeznek.