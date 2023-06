Június 25-én, vasárnap Szent László-búcsút tartanak, a 11 órás szentmisét Berta Tibor püspök, katonai ordinárius celebrálja. Közreműködik a templom Szent László kórusa.

Július 30-án, a nagyszülők zarándoklatán a járműveket is megáldják, a 11 órás misét dr. Brenner József nagyprépost mutatja be, szintén a Szent László-kórus közreműködésével.

Szeptember 10-én, a Kisboldogasszony búcsún a 9 órás misét Benvin Sebastian Madassery verbita szerzetes, a 11 órásat dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök celebrálja, közreműködik a Zala Brass fúvósegyüttes.

Szeptember 24-én, a Fogolykiváltó Boldogasszony búcsún 9 órakor Péceli Bence Imre kármelita szerzetes, 11-től dr. Udvardy György veszprémi érsek misézik, közreműködik a Magyar Honvédség Légierő Zenekara.

Jó idő esetén a szentmiséket a kegytemplom kertjében, a szabadtéri oltárnál mutatják be.

Augusztus 13-án, vasárnap a Nagykaporkanhoz tartozó ősi Mária-zarándokhelyre, a Remetekertbe a Remetekerti Nagyboldogasszony búcsúra várják a híveket. A szentmise 11 órakor kezdődik, főcelebránsa Fazakas Márton premontrei apát lesz. Közreműködik a búcsúszentlászlói és a nagykapornaki templom kórusa, valamint a Zala Brass fúvósegyüttes.