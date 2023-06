Eleinte csak saját maguk szerették volna felfedezni a környezetüket, majd elkezdték a megszerzett élményeket másokkal is megosztani. Végül annyi tapasztalatot szereztek, hogy projektjeiknek egy szervezet is alapítottak. Így jött létre a Szeretünk Zala Egyesület, amely a Facebook-, valamint az Instagram-oldal mellett saját információs honlapot is készít napi frissítéssel.

A természetkedvelő közösségként indult, majd online tartalomgyártó projektté vált kezdeményezésről hallhatnak a mai ZAOL-Podcast adásban. Ezúttal azokat a lelkes és tehetséges fiatalokat látjuk vendégül, akik megpróbálják megmutatni mindazt, ami Zalát Zalává teszi.