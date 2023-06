A sportágban nem ismeretlen a kanizsai víz, hiszen 2011 és 2014 között az akkori Kanizsa Autó-Motor SE (KAMSE) szervezésében négyszer rendeztek itt jet-ski bajnokságot. Akkor a látványos technikai sport elnyerte a helyi közönség tetszését, és a jet-ski versenyzők is elégedetten nyilatkoztak a futamok után.

– Örömmel fogadtam az Országos Jet-Ski Szövetség megkeresését, miszerint a kanizsai tavat szemelték ki rá, hogy itt dőljenek el a magyar bajnoki címek – fogalmazott Dobri Noémi főszervező. – Korábban a KAMSE elnökeként gyűjtött tapasztalatommal és az egykori kanizsai induló, Dara Roland segítségével kezdtük meg a szervezést. Még tavasszal a szövetség elnöke, Czeller Béla és stábja látogatást tett a tónál, s örömmel tapasztalták, hogy a körülmények az eltelt évek alatt még jobbak lettek.

Dobri Noémi elmondta: az első napon, augusztus 18-án (péntek) húsz olyan 6–14 éves gyereket szólítanak meg, akiknek a szülei anyagi okok miatt nem engedhetik meg, hogy kipróbálják ezt az igazi adrenalinbombának számító sportot. Ezeket a fiatalokat biztonságos körülmények között tanítják majd meg jet-skit vezetni. Sőt, az edzés után a szlalom­pályán meg is mérethetik magukat versenykörülmények között. Végig egy-egy tapasztalt versenyző ül a gyermekek mögött, akik közül a legügyesebb felállhat a dobogó tetejére, kezében a Nagykanizsa Kupával.

– Augusztus 19-én, szombaton az időmérő edzéseket követően már az első futamokat is megtartjuk a Csónakázó-tavon – folytatta Dobri Noémi. – Augusztus 20-án, vasárnap 9 órától kezdődik a fő versenynap, összesen 11 versenyszámban legalább 60 versenyző méreti meg magát a szezon utolsó fordulójában. Álló és ülő jet-ski számok is kiírásra kerültek, a külföldi versenyzőknek pedig lesz nyitott versenyszám is. Ezen a napon minden 14 évnél idősebb látogató jelképes összeg fejében indulhat amatőr kategóriában, amihez a szövetség biztosítja az ülő járművet és a biztonsági felszerelést. Itt kiépített szlalompályát kell teljesíteni lehetőleg hibátlanul és gyorsan. A rendezvény várhatóan 18 órakor, az ünnepélyes eredményhirdetéssel ér véget, melyet megelőz egy látványos, elköszönő vízi felvonulás is.

Dobri Noémi örül annak, hogy a Kanizsa Kajak-Kenu Klub és a horgászok támogatását is élvezik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a zárt rendszerű, vízhajtásos járművek megtöltik oxigénnel és felfrissítik a tó vizét. A sport mellett a nagyszabású rendezvény karitatív megmozdulás is lesz: az egyik támogató jóvoltából a látogatók számára ingyenes rákszűrést biztosítanak a helyszínen. A szakemberek korszerű egészségügyi berendezésekkel települnek ki és időpont-egyeztetés nélkül, érkezési sorrendben állnak az érdeklődők rendelkezésére végig a program ideje alatt. BB



Fent egy fotó a 2014-es versenyről, a kis képen Dobri Noémi főszervező

Fotó: archív, Szakony