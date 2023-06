Az első foglalkozás, az Azolo lehetőségeire világít rá 9 órától. Bár véget ért az AZOLOvagok csatája, de a következő évi versengésre készülve Fenyvesi Attila könyvtáros megmutatja a számítógépes program használatát. Gulyás Eliza könyvtáros 9.15-től Érdekes is lehet az ismerkedés egy nyelvvel? címmel tart játékos angolfoglalkozást óvodásoknak, illetve 1. és 2. osztályosoknak. A zenehallgatás és a rajz is segítségére lesz a kicsiknek az angol nyelv megkedvelésében. A foglalkozás célja az idegen nyelv iránti érdeklődés felkeltése sikerélmény által. Nem maradhat el a gyerekek egyik kedvence, a 10 órakor kezdődő Mesés papírszínház Benkéné Osvald Éva könyvtárossal. Most is lesz klasszikus és kortárs papírszínházi mese, amely révén eddig kevésbé ismert világba repülhetnek az érdeklődők. Aztán 10 órától Kardos Ferenc vezeti a népszerű Játékos ismerkedés 64 mezőn 32 figurával elnevezésű, a sakk alapjait bemutató foglalkozást. Aki kezdő vagy alapszinten szeretne megtanulni játszani, esetleg komolyabban érdekli a sakkjáték, szeretettel várják, akár kisebb baráti társasággal is. Több újdonsággal is készül a bibliotéka. Benkőné Mészáros Dóra vezetésével 10 órától állatkertet varázsolhatnak a gyerekek a Kék madár kreatív klub keretében. Benke Dániel könyvtáros 10.45 órától A hétfejű sárkány – bábelőadás Bercivel, a könyvtár sárkányával címmel örvendezteti meg a gyerekeket. A magyar népmesén alapuló hétfejű sárkány meséjét hallgathatják meg, akinek segítségére lesz Berci, a könyvtár csintalan sárkánya. A nap zárásaként 11 órától a felnőtteket Kardos Ferenc és Tábori Zita a Tarnóczky klubban fogadja, ahol továbbra is várják a régi kanizsai képeket és dokumentumokat a látogatóktól, akiknek adománya ezáltal a város történeti emlékezetének részévé válhat.