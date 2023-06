Cseresnyés Péter elmondta: Balogh László polgármester azzal a céllal vitte be a közgyűlés elé a békepárti országgyűlési határozatot, hogy Nagykanizsa közgyűlése is lehetőséget kapjon arra, hogy kinyilvánítsa békepártiságát, abbéli óhaját, hogy határaink mellett legyen béke, fejeződjön be minél előbb a háború.

- Sajnos a kezdeményezés kudarcot vallott, mert a helyi dollárbaloldal nem szavazta meg a határozatot, hanem az eddigi több, mint hároméves tevékenységüknek megfelelően maszatoltak, akadályozták az elfogadást, kifogásokat keresve és találva annak megszavazására - mondta a képviselő. - Így bebizonyosodott, hogy nem elég az, hogy országosan is háborúpárti álláspontot képvisel a dollárbaloldal, de nagyon úgy tűnik, hogy helyi szinten is megkapták az utasítást Gyurcsány Ferenctől az itteni baloldali képviselők, és szembementek a magyarok nagy többségének akaratával. Miközben fontos lenne minden alkalmat megragadnunk, és kiállnunk a béke mellett, a dollárbaloldal tovább folytatja háborúpárti nyomásgyakorlását, és gáncsot vet minden békepárti kezdeményezésnek.

Cseresnyés Péter hozzátette: azzal, hogy kiforgatva az eredeti határozat szövegét egy megmásított tartalmú határozatot hoztak, tulajdonképpen a háború folytatását támogatták, félreértelmezett és félremagyarázott tényeket felhozva indokként. Tehát tényként közölhetjük: településünkön a helyi baloldal képviselői nem szavazták meg a békepárti határozatot, tehát ők is háborúpárti nyomásgyakorlásnak vetik alá hazánkat, mondta a képviselő.