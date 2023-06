A nagykanizsai "Élettér" Állat és Természetvédő Egyesületet két lakóját hozták el annak apropóján, hogy az osztrák Georg Brandner a gesztusfestészet egyik legjelentősebb képviselője jótékonysági akciót kezdeményezett. Kartonlapokból készített egy installációt „Otthon barátoknak” címmel, amelyet saját stílusában festett. Az alkotásból bárki vásárolhat egy „szeletet”, melynek négyzetcentiméter ára 20 forint. A legkisebb megvásárolható méret 100 négyzetcentiméter, vagyis 2000 forint. A művésztelep szervezői megkeresték a kanizsai Loco-Motiv Közösségi Alapítványt, amely alapítvány civil szervezetek támogatását koordinálja. Egyeztetés után a menhely mellett döntöttek. Különleges lehetőség ez az egyesület támogatására, hiszen a támogatók adomány ellenében hozzájutnak egy eredeti Georg Brandner alkotáshoz.

Forrás: ZH

Brandner műveit nemcsak anyagok bedolgozása és sok érdekes struktúra jellemzi, hanem a legkülönbözőbb technikák alkalmazása is. Festi és átfesti, ragasztja, szórja, keni, spatulyázza és kaparja kompozícióinak képi mondanivalóját a többnyire nagyalakú vászonra. Az így előidézett változások nemcsak egy mű megalkotása során fontosak a művész számára, hanem az életben is lényegesek. A színekkel kapcsolatos minden tartózkodás ellenére a vörös szín sohasem hiányzik a képeiről, ám enyhe nüanszokkal. Művészettörténészek és kritikusok máris a jellegzetes brandneri vörösről beszélnek. A szín-, forma- és anyagkompozíciók felszólítják a szemlélőt, hogy hatoljanak be a sokrétű, átgondolt dinamikájú és lendületes könnyedségű művek mélységeibe.