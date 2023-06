A rendezvényen több köszöntő is elhangzott. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő köszönetet mondott a pandémiával terhelt évek során, illetve az utóbbi egy évben végzett áldozatos és kitartó munkáért, hozzátéve azt is, hogy a változások világát éljük, és emiatt a váratlan helyzetekhez való alkalmazkodás képességét is el kell sajátítanunk. Bizzer András alpolgármester szerint minden egyes rendszer, így az egészségügy alapellátás lényegét is a benne élő és dolgozó szakemberek jelentik, akik nélkül az működésképtelen lenne. Dr. Varnava Charalambos ifjúság-orvos pedig Semmelweis Ignác életútját ismertette.

A rendezvényen Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezető elismerésben részesítette dr. Zámodics Imre, dr. Kálovics Gabiella orvosokat és dr. Wigand Csilla fogorvost, Simon Gyuláné, Hajósné Lukácsi Szilvia, Horváthné Bognár Lívia ápolókat és asszisztenseket, Köhler Márta és Sznopek Renáta védőnőket, valamint a nyugállományba lépő dr. Hámori Zsolt háziorvost, Valachné Füstös Etelka körzeti védőnőt, Simon Istvánné asszisztenst és az intézmény munkatársát, Balazsin Bélát.