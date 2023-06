A Magyar Falu Program 2 pályázata segítségével megújult épületet június 11-én vasárnap avatták fel. Szinayné Csarmasz Bernadett polgármester lapunknak adott tájékoztatójában elmondta, a 21 millió forintot jelentő pályázathoz a felújítás alatt menet közben kiderült plusz feladathoz az önkormányzat másfél millió forintot biztosított, de így is hálásak a zalai kivitelezőknek, akik a községhez kötődve precíz munkát végeztek. Az épület az 1800-as években épült a Skublics család megrendelésére, majd iskolaként, kulturális rendezvényeket, bálokat tartottak benne, s működött a vendéglátó ipari egység is. Néhány éve újították fel az orvosi rendelőnek használt szárnyat, a jövőben a polgármesteri irodaként funkcionáló helyiségeket szeretnék kifesteni, de már így is ismét a falu éke a a könyvtárat és a Babosdöbrétei Élő Hagyományőrző Egyesület (BÉKE) termét is befogadó épület. A vendéglátásra alkalmas, az egykori Pince söröző területét is szeretné tovább működtetni az önkormányzat, erre keresik a vállalkozó kedvű, a falusi vendéglátást kedvelő szakembert.