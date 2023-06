Az alapításkor is jelen volt dr. Udvardy György veszprémi érsek, aki most, harminc év után is együtt ünnepelt az egyházmegye papságával és híveivel, megemlékezve arról: a kaposvári püspökséget 1993-ban hozta létre Szent II. János Pál pápa.

A szentmisén elmondott homíliájában kifejtette, az alapítót az a cél vezérelte, hogy a lelkipásztor kerüljön egészen közel az emberekhez az ige hirdetése és a pásztori feladat szentségi munkálása révén, amely üdvösségre vezeti a rábízott népet. Mint mondta, „a részegyháznak is az egyházat kell megjelenítenie annak teljesességében, beteljesítve a Krisztustól kapott küldetést úgy, hogy az örömet, megújulást, jövőt jelentsen minden itt élő ember számára”.

A harmincéves egyházmegyét ünnepelték, hátul Varga László kaposvári és dr. Székely János szombathelyi megyés püspök

Szerinte ehhez a hitvallás ad segítségét, szavakkal kijelölve az utat: egy, szent, apostoli és katolikus. Dr. Udvardy György részletesen is szólt ezekről.

Leszögezte, az egy arra utal, hogy egységre kaptunk meghívást, ami nagy ajándék is egyben. A szent kifejezés kapcsán arra hívta fel a figyelmet: „jó tudni, hogy mi vagyunk azok, akik szentté tesszük az egyházat. Nem a jóságunk miatt, nem is a jóra való törekvésünk miatt, hanem mert Isten szent, megtisztító ereje lakik bennünk”.

– A katolikus szót nem más testvéreinkkel szemben fogalmazzuk meg, hanem az egyetemesség felől, amely jelenti a gondolkodást, a kultúrát, a társadalmi berendezkedést és azt is, ahogyan a férfi és nő kapcsolatára tekintünk – hangsúlyozta a veszprémi érsek. – Nagy szükség van az egyetemes gondolkodásra most, amikor a világban minden részekre esik, fragmentált, érdekek alapján szerveződik.

Az egyházmegye papsága is jelen volt a születésnapi ünnepi szentmisén

Az apostoli pedig az eredet szentségét, bizonyosságát, a Krisztushoz tartozást, a tanítványságot hordozza, emellett azt is, hogy „akarunk részesedni Jézus Krisztus evangéliumot hirdető feladatában”, tanított a főpásztor, hozzátéve, mindez konkrét feladatokat jelent számunkra: az ember üdvösségének, méltóságának szolgálatát prófétai úton, „amire úgy tűnik, egyre nagyobb szükség van, s egyre inkább azok feladata lesz, akik ismerik Krisztust”.

Az ünnepi programokkal arra emlékeznek idén, hogy Szent II. János Pál pápa 1993. május 30-án kelt, Hungarorum gens (A magyarok nemzete) kezdetű apostoli konstitúciójával döntött az egyház szervezeti felépítésének megváltoztatásáról. A Dunántúlon létrejött a Kaposvári Egyházmegye, amelynek püspökévé a szentatya Balás Béla addigi veszprémi segédpüspököt nevezte ki, aki sziklaszilárd jelleme miatt a hívektől a „Beton atya” becenevet érdemelte ki.