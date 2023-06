Élete meghatározó része a történelem, azon belül is a 19. és a 20. századi Balaton szenvedélyes kutatója. Legfontosabb küldetésének tartja, hogy előadásai, könyvei és írásai segítségével megismertesse a nagyközönséggel – különösen a fiatalokkal – a történelem és a kulturális értékek sokszínűségét, lényegét és fontosságát. A Zaol-podcast adásának vendége dr. Kovács Emőke történész, akivel körbejárjuk kicsit a Balatont, és természetesen közben elidőzünk Keszthelyen is. Beszélgetésünk első részét itt hallgathatják, később felületeinken megtalálják majd a folytatást is.