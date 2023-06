Zaol podcast 58 perce

A zaol podcast vendége Stadler Tímea Kinga

A kultúra eddig is folyamatosan jelen volt az életében; bárhol is élt, bármit is csinált, a színház így, vagy úgy, de megjelent a mindennapjaiban.

Király Erika

Mellette azonban volt egy másik nagy szerelme is, méghozzá a szervezés, mely fontos része a mostani munkájának: ez év elejétől ugyanis ő a keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója. A ZAOL podcast adásának vendége Stadler Tímea Kinga, akivel rendezvényekről, kihívásokról és álmokról egyaránt beszélgetünk. Műsorunk első részét itt hallgathatják, később felületeinken megtalálják majd a folytatást is.

