A központ a felnőtt járóbeteg- és a tüdőgondozói ellátást biztosítja Zalaszentgróton és a járás további 31 településén. Fenntartója továbbra is a zalaszentgróti önkormányzat. A tavalyi évről szóló beszámolót dr. Al-Yari Mohamed MSc. orvosigazgató készítette. A jelentésben egyebek mellett az áll: az elmúlt években a pandémia és háború, valamint a gazdasági helyzet egyaránt kedvezőtlenül érintette az egészségügyi ellátást. A betegek a koronavírus-járvány lecsengése után kezdenek visszatérni az intézménybe, de az esetszám nem éri el a járvány előtti időszakét.

Tavaly összesen 39.889 esetük volt, amely a 2021. évhez képest 6 százalékos növekedést mutat. A betegellátás során intézményi szinten 41.227.054 német pont keletkezett, amely az előző évit közel 10 százalékkal haladja meg. Az intézmény változatlanul alulfinanszírozott, az állami forrás a működési költségek mintegy 75 százalékát fedezi, így továbbra is szükség van az önkormányzati támogatásra, ami tavaly a bevételek 14 százalékát fedte le. A finanszírozás harmadik pillérét a saját bevételek jelentik.

Az elmúlt évben 9263 személyt láttak el a rendelőintézet szakrendelésein. Ez személyenként évente átlagosan 4,3 alkalmat jelent (tavaly országosan a legmagasabb mutató 19 alkalom volt). Bár a zalaszentgróti intézményt 2021. március 4-én oltópontnak jelölték, csak 2022. első negyedévében zajlott a központban COVID-19 elleni vakcináció orvosok és asszisztens részvételével hétköznapokban és a hétvégén egyaránt.

Az épület tetejét szigetelni kellene, ami sokéves probléma, erre ugyanakkor idén egy TOP-pályázat keretében várhatóan lehetőség nyílik, akárcsak az energetikai korszerűsítésre, napelemes rendszer kiépítésére. Szintén pályázati pénzből szeretnék megújítani a rendelők bútorzatát. Tavaly indult el az a projekt, amely a járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztését célozza. Ebből videodermatoszkópot, multifunkcionális röntgen berendezést és echokardiográfiás ultrahangot szereztek be.

Tavaly nyáron sikeres pályázatot nyújtottak be a teleradiológiai óraszám-kapacitás bővítésére. Ennek köszönhetően a heti óraszám 6-ról 20-ra való bővítésére adódik lehetőség, amely várhatóan kedvező hatással lesz az intézmény finanszírozására is, állt a beszámolóban, melynek elfogadásával párhuzamosan az önkormányzat felkérte az orvos-igazgatót, hogy a zavartalan működés fenntartása érdekében a jövőben is felelősségteljes gazdálkodást folytasson.