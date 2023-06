A KTC kikötőjében játékos foglalkozások, vetélkedők várták az általános és középiskolásokat, akik – több turnusban – a vitorlázás alapjait sajátíthatták el, majd hajóra szálltak, s úgy ismerkedtek tovább a „mesterfogásokkal”.

– A Keszthelyi Túravitorlás Club 45 éve rögzítette alapszabályában, hogy fő célja a vitorlázás népszerűsítése, s ehhez máig hűek vagyunk – szögezte le Gárdos Péter elnök. – Mi tavaly csatlakoztunk az országos szövetséghez, így ez az első alkalom, hogy részt veszünk e kezdeményezésben, de kicsit „elkalibráltuk” a nyílt napunkat, mivel 30-40 gyermekre számítottunk, ehhez képest mintegy száznegyvenen érkeztek, több turnusban.

A kirakós játék is élményt jelentett a gyerekeknek

Mint a klub első embere kiemelte, sokan nem élnek a Balaton lehetőségeivel a helyiek, térségbeliek közül sem, éppen ezért ezzel a programmal is megpróbálják a vitorlázást körüllengő misztikumot lerombolni, közelebb hozva, elérhetővé téve e szabadidős tevékenységet, amely persze sportként is lehetőséget kínál azoknak, akik megszeretik. Ezen a napon sok fiatal számára egy eddig ismeretlen világ tárult fel, s „ez a kapcsolat akár életfogytig is tarthat, mint sokunknál”, tette hozzá Gárdos Péter.

Az elnök szerint a vitorlázás bármely korosztály számára elérhető és űzhető, s ha a vízbiztonság kialakul, szólóban vagy akár csapatban is nagyszerű élményt nyújt. A klubnak egyébként vannak kilencvenhez közeli tagjai is.

Ezen a napon mintegy 140 ifjú ismerkedett a vitorlázás alapjaival

– Lehet ezt űzni versenyzői szinten, de akár túravitorlásként is, amikor az ember élvezi a vizet, a napot, a szelet, az összes olyan elemi erőt, amellyel akár küzdünk a hétköznapokon – hangsúlyozta Gárdos Péter.

– Ezeket viszont odakint uralni kell, ez hangsúlyosan megjelenik a mindennapjainkban.