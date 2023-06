Beszélgetésünk első részében már szót ejtettünk többek között a gyerekkori álmokról, vagy a mérnöki diploma megszerzéséről. Most, a folytatásban szó lesz Kanadáról, azon belül is a nagyon színes, és izgalmas világot nyújtó Torontóról, családról, magyarságról, anyaságról és Hévízről. Vendégünk továbbra is Stadler Tímea Kinga, a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár igazgatónője.