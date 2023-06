Óvodás sakkjátszótér Nagykanizsán

A kreatív gondolkodás elsajátítását elősegítő Polgár Judit-módszer alkalmazásában újabb fejezet nyílt meg a közelmúltban Nagykanizsán. A Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub a Nagykanizsai Központi Óvodával karöltve az „Óvódáskorú gyermekek komplex fejlesztése a Sakkjátszótér programmal” című képzése keretében tartott nyitónapot a közelmúltban. A Sakkpalota Képességfejlesztő Programot helyi iskolákban már korábban elindították, ezúttal pedig óvodapedagógusok képzését kezdték meg. A résztvevők harmincórás, akkreditált foglalkozás keretében sajátíthatják el a Polgár Judit-módszert, a hallgatóságban pedig nemcsak kanizsai szakemberek foglaltak helyet, de érkeztek vendégek Keszthelyről és Zalaegerszegről is. A megnyitón a kanizsai sakkegyesület elnöke, Nádasi Tamás mellett dr. Némethné Kovács Edit intézményvezető és Farkas Andrea, a Sakkjátszótér program projektmenedzsere is hangsúlyozta: a mesterséges intelligencia és a digitalizáció világában elengedhetetlen, hogy a gyerekek már egészen fiatal koruktól ismerkedhessenek a kreatív gondolkodás módszereivel, s ennek segítségével mind eredményesebben tudjanak eligazodni a mai kor keretei között, megismerve annak szépségeit is.

A roma kultúrát népszerűsítették Nagykanizsán

A Művészekért Érdekképviseleti Kulturális Egyesület nemrégiben roma népzenei programot tartott a kiskanizsai Móricz Zsigmond Művelődési Házban. A szervezet a Miniszterelnökség népzenei komplex tehetséggondozó foglalkozássorozat projektjének keretében 4 millió forintot nyert. A Kopár Antal vezette egyesület azzal a céllal alakult, hogy a hátrányos helyzetben lévő tehetséges gyermekeket felkutassa, oktassa és segítse annak érdekében, hogy az identitásukat megőrizve a roma kultúra értékeit megóvják az utókor számára. A felfedezett általános és középiskolás korú tehetségekből alakult meg roma népzenei csoportjuk. A kiskanizsai fellépésre az ifjúság felkészítését Kopár Antal koordinálta, de a zenei felkészítésben segített Vizeli József tanár, valamint ifj. Kopár Antal is. Az egyesület számára különleges jelentőséggel bír az értékőrzés és az identitás erősítése. Épp ezért saját gyűjtéséből, zalai és dél-dunántúli beás népzenét is oktattak a diákoknak. Kopár Antal szerint a közös munka értéket hozott létre, melyből talán a kitartó tanulók hosszú távon is profitálhatnak.

Elkezdődött Egerszegen a levendulaszüret

Az elmúlt évek alatt igazi látványossággá vált az Alsóerdőn kialakított Levendula Kert. Az elmúlt hétvégén nyitotta meg kapuit a vendégek előtt, s további két hétvégén várja mindazokat, akik ebben az idilli környezetben szeretnék teleszedni papírtáskáikat. A Teszedd! akcióra nemcsak a vármegyéből, hanem messzebbről is érkeztek. Sőt, a helyi látványosságot ma már nyolcvan százalékban az ország messzi tájairól érkező turisták választják úti célnak, mondta az egyik tulajdonos, Domján Krisztián. A szépen rendben tartott, esküvői vagy egyszerűen csak alkalmi fotózásra is használatos kertben kellemes a séta a szüret közben. Az árvacsalánfélék családjába tartozó színpompás virág az egyik legsokoldalúbban, legváltozatosabban használt finom illatú gyógy-, fűszer- és dísznövény. Aki teheti, az maga készít belőle szörpöt, limonádét, süteményt. Az olaj lepárlásra ennél jóval szakszerűbb körülményeket kíván. A világban a levendula összesen 39 faja ismert, de a mi éghajlatunkon csak a francia és az angol terjedt el.

KDNP családi nap Nagykanizsán

A Kereszténydemokrata Néppárt helyi szervezete családi délutánt rendezett a hétvégén tagoknak, pártolóknak és vendégeknek Nagykanizsán. A családi délután fő támogatója a KDNP Zala vármegyei választmányának elnöke, dr. Császár Zoltán volt, aki arról beszélt, hogy a vármegyei szervezet is segíti a nagykanizsai erősödését, építését. Meghívták az eseményre Cseresnyés Péter országgyűlési képviselőt is, aki reményét fejezte ki, hogy a kereszténydemokrata közösség által elindított program a későbbiekben egyre több embert vonz magához. A Csónakázó-tónál tartott rendezvényen a bográcsozás és a vetélkedő mellett kötetlen beszélgetésekre is lehetőség nyílt a résztvevők között. Bedő György, a Kereszténydemokrata Néppárt nagykanizsai választmányának elnöke arról tájékoztatott, hogy szervezetüknek jelenleg 43 tagja van, közülük 33-an aktívak, a többiek pártoló tagok. A családi nap mellett előadásokat is szerveznek a tagságnak, érdeklődőknek politikai, össztársadalmi témákról neves előadókkal. Tavaly a Kereszténydemokrata Est elnevezésű programjukon Nagykanizsára látogatott Hölvényi György kereszténydemokrata EP képviselő, majd Navracsics Tibor miniszter, aki már a KDNP színeiben tagja a kormánynak. Fontos vállalásuk még, hogy minden évben megajándékozzák a családok átmeneti otthonának lakóit Nagykanizsán.