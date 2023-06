Sikeres volt az EgerszegFeszt – Takarékosan, ám sok élménnyel

Három napon át esténként a felnőtteket szórakoztatta folklór táncházaival és koncertjeivel – Vad Fruttik, ManGoRise, Ocho Macho, PASO - , a mosolygós fesztivál, míg délelőtt, délután a gyerekes családok lepték el a belváros tereit és fő utcáját. Az EgerszegFeszthez kapcsolódó Bábművészeti Világtalálkozó négy földrészről érkezett és hazai művészei stand-up comedy előadásokkal, látványos báb- és utcaszínházzal, gólyalábas show-val szórakoztatták a kicsiket és nagyokat. A gazdasági nehézségek ellenére idén szerényebb keretek között, ám mégis látványos programokkal valósult meg az EgerszegFeszt, amihez idén a 10. Színházi Olimpia keretében folyó világtalálkozó is társult. A hétvégén többi helyszínen – Európa tér, Kvártélyház, Polgármesteri Hivatal előtti tér – is csemegézhetett a közönség. Volt természetvédelmi és vadászati előadás, filmvetítés, Bede Róbert mesterszakács vadételeket készített vasárnap, a Göcseji Múzeum pedig Németh János keramikusművész személyes tárlatvezetésével és a várostörténeti kiállítással várta a látogatókat. Akik pedig csak kötetlen beszélgetésre vágytak a barátokkal, azok a bor- és gasztroutcán sétáltak végig, miközben válogathattak a kézműves portékák között.

Kulturális műsorral köszöntötték az időseket Zalaegerszeg pózvai városrészében

A városrészi időseket köszöntötték szombaton Pózván. A közösségi házban kulturális műsor, majd vacsora várta a meghívottakat, akiket Balaicz Zoltán polgármester is köszöntött. Harmincnégy éve zajlik a hagyományőrzés és értékteremtés Zalaegerszeg pózvai peremkerületében, köszönhetően az Összefogás Egyesületnek. A civil szervezet tagjai nagyon aktívak, és számtalan, minden korosztályt megszólító programokat szerveznek az itt lakóknak, fogalmazott Németh Gábor településrészi önkormányzati képviselő. Tanainé Farkas Zsuzsanna, az Összefogás Egyesület elnöke elmondta, arra törekednek, hogy folyamatosan bővítsék létszámukat. Rendszeresen szerveznek közösségi, kulturális és sportrendezvényeket, köztük a bagolytúrát, Mikulás ünnepséget, egészségnapot, nőnapot. Kirándulni is rendszeresen járnak belföldre és külföldre egyaránt. A pózvaiak nem ősszel, hanem nyár elején kedveskednek az időseknek. A műsorban az egyesület legfiatalabb tagjai szavaltak, majd a vasboldogasszonyi Sárvíz-mente Parti Arc színjátszókör a Fonal-kód című verses komédiát adta elő, ami egy, a szülői tekintély ellen lázadó kamaszlány történetét mutatja be.

Idén is megszervezték a roma gasztronómiai és kulturális fesztivált Nagykanizsán

Szombaton a nagykanizsai Csónakázó-tónál tartotta negyedik alkalommal a roma kulturális és gasztronómiai fesztivált a Zala Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A rendezvényre ellátogatott Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is. Nagy Vendel, a vármegyei roma nemzetiségi önkormányzat elnöke a rendezvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy ez egy közösségi kezdeményezés, melyet a vármegyei rendőrkapitánysággal, roma nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel együtt tartanak meg évről évre. A fesztiválon részt vettek az iharosberényi polgárőrök, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság csapata, de képviseltette magát a csapi általános iskola, a csapi önkormányzat, Nagyrada, Garabonc és Lenti roma nemzetiségi önkormányzatai is. A főzőcsapatok készítettek hagyományos roma étkeket, rabló- és cigánypecsenyét, csülkös pacalt vargányával, kakasherepörköltet, lecsós csirkét káposztával, illetve megkóstolhatták a résztvevők a punyát, a beás cigányok kenyerét, de gyrosz is szerepelt a kínálatban. Az étkek jelképes zsűrizése és az eredményhirdetés után kezdődött a fesztivál kulturális része.

Keszthelyen már környezetkímélő e-rollerek is rendelkezésre állnak

Mostantól e-rollereket is lehet kölcsönözni Keszthelyen. Az összesen 90 elektromos járgány mintegy 30 felfestett dokkolóállomáson várja az érdeklődőket. Manninger Jenő polgármester leszögezte, ezek a járgányok gyors és környezetkímélő közlekedési lehetőséget kínálnak, a károsanyag-kibocsátásuk ugyanis nulla, emellett pedig növelik a város vonzerejét. A polgármester hozzátette, mindez a közlekedéskultúrát is javíthatja, s egybecseng Keszthely zöld jövőképével. Pongrácz Tamás, a Bird Magyarország Zala vármegyei vezetője elmondta, az eszközöket telefonos alkalmazás – egészen pontosan egy QR-kód – segítségével bérelhetik az érdeklődők, s ez abban is segít, hogy a közeli dokkolóállomásokon milyen töltöttségű e-rollerek állnak rendelkezésre. Fizetni mobiltárcával vagy bankkártyával lehet. A szolgáltatás már Zalaegerszegen, illetve Budapesten, Dunaújvárosban és Békéscsabán is elérhető, s az üzemeltető cég számos további helyszínen, így például Nagykanizsán is tárgyal a bevezetéséről. Most készül az új KRESZ, így nincs még jogi szabályozás a használatukra, de azt javasolják: ugyanott és ugyanúgy közlekedjenek az e-rollerekkel, mint a kerékpárokkal, vélhetően a törvényalkotók is ezt írják majd elő.